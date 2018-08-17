СЕГОДНЯ 09:17 2018-08-17T14:52:58+03:00

Экспедиция «Вниз по матушке, по Волге» дошла до Саратова, побывав в Вольске и Балаково

Год назад корреспонденты «КП» прошли полпути по великой реке. А сейчас Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов замахнулись на вторую половину…