2018-08-17T18:00:38+03:00
Личные деньги с Михаилом Делягиным

«Черный» август 98-го. Стоит ли бояться повторения?

Обсуждаем главные экономические новости с доктором экономических наук Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp
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Обсуждаем главные экономические новости с доктором экономических наук Михаилом ДелягинымОбсуждаем главные экономические новости с доктором экономических наук Михаилом Делягиным
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Главные темы:

- "Черный" август 98-го. Стоит ли бояться повторения?

- Рубль отыграл часть потерь: Три причины, почему доллар и евро пошли на снижение.

- Прогорели! Горящих путёвок на бархатный сезон в Турцию не будет.

- Пять хрупких экономик мира.

- Украина напрашивается на экономическую блокаду?

«Черный» август 98-го. Стоит ли бояться повторения?

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