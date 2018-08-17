«Черный» август 98-го. Стоит ли бояться повторения?
Обсуждаем главные экономические новости с доктором экономических наук Михаилом Делягиным
Обсуждаем главные экономические новости с доктором экономических наук Михаилом Делягиным
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Главные темы:
- "Черный" август 98-го. Стоит ли бояться повторения?
- Рубль отыграл часть потерь: Три причины, почему доллар и евро пошли на снижение.
- Прогорели! Горящих путёвок на бархатный сезон в Турцию не будет.
- Пять хрупких экономик мира.
- Украина напрашивается на экономическую блокаду?
«Черный» август 98-го. Стоит ли бояться повторения?
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