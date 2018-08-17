ОСАГО. Версия 2018. Теперь для компенсации звонить в страховую нужно прямо на месте ДТП?
Обсуждаем в эфире программы «Дави на газ» на Радио «Комсомольская правда»
ОСАГО. Версия 2018. Теперь для компенсации звонить в страховую нужно прямо на месте ДТП?
Изменить размер текста:
Гость: Ян Хайцеэр, вице-президент Национального союза автомобилистов.
Главные темы:
- ОСАГО. Версия 2018. Теперь для компенсации звонить в страховую нужно прямо на месте ДТП?
- Докатались! Госдума предлагает регистрировать электросамокаты и гироскутеры.
- Без бумажки - ты букашка! В России возвращают обязательный техосмотр.
ОСАГО. Версия 2018. Теперь для компенсации звонить в страховую нужно прямо на месте ДТП?
00:00
00:00