17 Авг. 20:05 2018-08-18T01:02:16+03:00

ОСАГО. Версия 2018. Теперь для компенсации звонить в страховую нужно прямо на месте ДТП?

Обсуждаем в эфире программы «Дави на газ» на Радио «Комсомольская правда»

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Гость: Ян Хайцеэр, вице-президент Национального союза автомобилистов.

Главные темы:

- ОСАГО. Версия 2018. Теперь для компенсации звонить в страховую нужно прямо на месте ДТП?

- Докатались! Госдума предлагает регистрировать электросамокаты и гироскутеры.

- Без бумажки - ты букашка! В России возвращают обязательный техосмотр.