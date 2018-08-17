Горькая Лайма. Должны ли артисты лезть в политику?
Обсуждаем кучу интересных тем в эфире программы «Вместо сериала» на Радио «Комсомольская правда»
Обсуждаем кучу интересных тем в эфире программы «Вместо сериала» на Радио «Комсомольская правда»
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Главные темы:
- Горькая Лайма. Должны ли артисты лезть в политику?
- Поклонская всё. Няша отечественной политики вышла замуж.
- Оно самое. В Германии признали третий пол.
- Фэнтези-герой Конан-варвар жил на Украине оказывается.
Горькая Лайма. Должны ли артисты лезть в политику?
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