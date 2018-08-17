2018-08-18T01:11:38+03:00
Вместо сериала

Горькая Лайма. Должны ли артисты лезть в политику?

Обсуждаем кучу интересных тем в эфире программы «Вместо сериала» на Радио «Комсомольская правда»
Аббас ДЖУМАДмитрий ЛЕОНТЬЕВ
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Обсуждаем кучу интересных тем в эфире программы «Вместо сериала» на Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем кучу интересных тем в эфире программы «Вместо сериала» на Радио «Комсомольская правда»
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Главные темы:

- Горькая Лайма. Должны ли артисты лезть в политику?

- Поклонская всё. Няша отечественной политики вышла замуж.

- Оно самое. В Германии признали третий пол.

- Фэнтези-герой Конан-варвар жил на Украине оказывается.

Горькая Лайма. Должны ли артисты лезть в политику?

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