2018-08-17T13:27:49+03:00
Звезды

Волочкова снялась голой, а купальник нарисовала

Балерина в очередной раз шокировала своей раскрепощенностью на грани
Петр СИМОНОВ
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Анастасия Волочкова и дня не может прожить, не выложив фото в соцсетиАнастасия Волочкова и дня не может прожить, не выложив фото в соцсетиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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42-летняя танцовщица, которую знает вся страна, продолжает удивлять. Анастасия Волочкова и дня не может прожить, не выложив фото в соцсети. Иногда эти фото вызывают волну возмущения и восхищения одновременно. У балерины масса поклонников и также немало ненавистников, которых Волочкова считает завистниками. Фирменные шпагаты в бикини и другие соблазнительные снимки Анастасии эти самых хейтеры и критикуют.

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In the sky... Мечты сбываются
13831 отметок «Нравится»1160 комментариевInstagram

На этот раз и шпагата не понадобилось. Волочкова просто не надела верх бикини. И попросила кого-то очень близкого себя сфотографировать. Зачем зря такой красивой карточке пропадать? Анастасия ее выложила в любимую соцсеть. А чтобы не забанили, зарисовала грудь компьютерным маркером.

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То, что хотела сказать, выразила иероглифами
17432 отметок «Нравится»1184 комментариевInstagram

- То, что хотела сказать, выразила иероглифами. Это непереводимая игра слов! Присаживайтесь и отдыхайте! А я - поплавать! - подписала пост танцовщица и предусмотрительно закрыла комментарии, закрыв рот всем антифанатам.

Напомним, заслуженная артистка России Анастасия Волочкова в январе отметила 42-летие. Балерина в отличной форме, что постоянно демонстрирует. В 2005 году родила дочь Ариадну от бизнесмена Игоря Вдовина, с которым танцовщица сыграла свадьбу, но официально расписана не была, поэтому и разводится не пришлось.

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