Волочкова снялась голой, а купальник нарисовала

СЕГОДНЯ 13:22 2018-08-17T13:27:49+03:00

Анастасия Волочкова и дня не может прожить, не выложив фото в соцсети Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Балерина в очередной раз шокировала своей раскрепощенностью на грани

Изменить размер текста: A A

42-летняя танцовщица, которую знает вся страна, продолжает удивлять. Анастасия Волочкова и дня не может прожить, не выложив фото в соцсети. Иногда эти фото вызывают волну возмущения и восхищения одновременно. У балерины масса поклонников и также немало ненавистников, которых Волочкова считает завистниками. Фирменные шпагаты в бикини и другие соблазнительные снимки Анастасии эти самых хейтеры и критикуют.

volochkova_art In the sky... Мечты сбываются

На этот раз и шпагата не понадобилось. Волочкова просто не надела верх бикини. И попросила кого-то очень близкого себя сфотографировать. Зачем зря такой красивой карточке пропадать? Анастасия ее выложила в любимую соцсеть. А чтобы не забанили, зарисовала грудь компьютерным маркером.

volochkova_art То, что хотела сказать, выразила иероглифами

- То, что хотела сказать, выразила иероглифами. Это непереводимая игра слов! Присаживайтесь и отдыхайте! А я - поплавать! - подписала пост танцовщица и предусмотрительно закрыла комментарии, закрыв рот всем антифанатам.

Напомним, заслуженная артистка России Анастасия Волочкова в январе отметила 42-летие. Балерина в отличной форме, что постоянно демонстрирует. В 2005 году родила дочь Ариадну от бизнесмена Игоря Вдовина, с которым танцовщица сыграла свадьбу, но официально расписана не была, поэтому и разводится не пришлось.