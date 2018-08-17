Москва требует от США прекратить издевательства над Марией Бутиной

СЕГОДНЯ 14:07 2018-08-17T14:32:51+03:00

Марии не разрешают получать письма на русском языке, потому что они якобы могут содержать «кодированные сообщения»

Арестованная болеет, но вместо того, чтобы ее лечить, ей не дают гулять и мучают по ночам

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Сотрудники российского посольства побывали в вашингтонской тюрьме. И были шокированы тем, в каких условиях там содержится россиянка Мария Бутина, которую Штаты обвинили в шпионаже. Теперь дипломаты хотят направить Госдепу ноту с требованием прекратить унижения и психологическое давление на девушку.

«Администрация тюрьмы возобновила негуманную практику регулярных – каждые 15 мин. – ночных проверок. Такой режим применяется к склонным к суициду заключенным. Мария же не давала поводов рассматривать себя в качестве таковой. Налицо попытки сломить ее волю», - говорится в сообщении посольства на официальной странице в Facebook. «Россиянка по-прежнему лишена прогулок на воздухе. После каждой встречи с посетителями ее подвергают личному досмотру с полным раздеванием. В один из дней это произошло без всяких оснований трижды».

В дипведомстве также рассказали, что Марии не разрешают получать письма на русском языке, потому что они якобы могут содержать «кодированные сообщения». «На самом деле администрация просто не утруждает себя поиском переводчика», - уверены дипломаты. «В должном объеме не оказывается медицинская помощь. Отёк на ноге, возникший из-за постоянного холода в камере, прогрессирует. Вместо лечения Марии дают только обезболивающие. Она начала хромать».

- США не уважают закон. Вспомните, как бесцеремонно они отняли нашу частную собственность - дипломатические здания в Сан-Франциско. Но это не значит, что не надо бороться, - рассказал «КП» адвокат, полномочный представитель адвокатской палаты ЕС в России Александр Трещев. - На самом деле, у нашего МИДа и консульств есть огромные возможности для того, чтобы повлиять на ситуацию с Бутиной. Тем более, что она не осужденная, а лишь подозреваемая. Наши дипломаты должны бить во все колокола. А самое главное, действовать через американскую общественность. Собирать пресс-конференции, работать в соцсетях. Поверьте, в Соединенных Штатах существует множество общественных организаций и СМИ, готовых поддержать жертв несправедливости и способных влиять на свою власть.

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