2018-08-17T14:32:51+03:00
В мире

Москва требует от США прекратить издевательства над Марией Бутиной

Арестованная болеет, но вместо того, чтобы ее лечить, ей не дают гулять и мучают по ночам
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Марии не разрешают получать письма на русском языке, потому что они якобы могут содержать «кодированные сообщения»Марии не разрешают получать письма на русском языке, потому что они якобы могут содержать «кодированные сообщения»
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Сотрудники российского посольства побывали в вашингтонской тюрьме. И были шокированы тем, в каких условиях там содержится россиянка Мария Бутина, которую Штаты обвинили в шпионаже. Теперь дипломаты хотят направить Госдепу ноту с требованием прекратить унижения и психологическое давление на девушку.

«Администрация тюрьмы возобновила негуманную практику регулярных – каждые 15 мин. – ночных проверок. Такой режим применяется к склонным к суициду заключенным. Мария же не давала поводов рассматривать себя в качестве таковой. Налицо попытки сломить ее волю», - говорится в сообщении посольства на официальной странице в Facebook. «Россиянка по-прежнему лишена прогулок на воздухе. После каждой встречи с посетителями ее подвергают личному досмотру с полным раздеванием. В один из дней это произошло без всяких оснований трижды».

В дипведомстве также рассказали, что Марии не разрешают получать письма на русском языке, потому что они якобы могут содержать «кодированные сообщения». «На самом деле администрация просто не утруждает себя поиском переводчика», - уверены дипломаты. «В должном объеме не оказывается медицинская помощь. Отёк на ноге, возникший из-за постоянного холода в камере, прогрессирует. Вместо лечения Марии дают только обезболивающие. Она начала хромать».

- США не уважают закон. Вспомните, как бесцеремонно они отняли нашу частную собственность - дипломатические здания в Сан-Франциско. Но это не значит, что не надо бороться, - рассказал «КП» адвокат, полномочный представитель адвокатской палаты ЕС в России Александр Трещев. - На самом деле, у нашего МИДа и консульств есть огромные возможности для того, чтобы повлиять на ситуацию с Бутиной. Тем более, что она не осужденная, а лишь подозреваемая. Наши дипломаты должны бить во все колокола. А самое главное, действовать через американскую общественность. Собирать пресс-конференции, работать в соцсетях. Поверьте, в Соединенных Штатах существует множество общественных организаций и СМИ, готовых поддержать жертв несправедливости и способных влиять на свою власть.

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