Пелагея вышла замуж во второй раз

СЕГОДНЯ 15:33 2018-08-17T15:39:37+03:00

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О свадьбе на берегу океана, на фоне пальм и заката, в легких нарядах и босиком мечтает, пожалуй, любая женщина. А вот певица Пелагея несмотря на то, что уже была замужем, вместе с супругом организовала еще одну свадебную церемонию на Мальдивах. Спустя два года после официальной регистрации брака в Москве. Говорят, что на ней был только человек, который скреплял их «мальдивский» союз и больше никого. Влюбленные снова обменялись клятвами любви и верности. На память об островной свадьбе у певицы и хоккеиста на память остался сертификат, который «молодоженам» вручили после торжественной церемонии.

«Во время церемонии местные музыканты играли романтические мелодии. Вечером для супругов устроили романтический ужин на побережье», — сообщает Teleprogramma.pro.

Напомним, что первая свадьба пары состоялась в июне 2016 года. Через полгода Пелагея и Иван стали родителями: у них родилась дочка Таисия. Надо отметить, что семейная жизнь сильно изменила фолк-исполнительницу. За время беременности и ухода за ребенком Пелагея только еще больше похорошела. Изменила прическу, стала еще более стройной и подтянутой, разительные перемены заметны и в стиле звезды. Кроме того, поклонники певицы уверены, что больше полугода назад она увеличила себе грудь. Мол, и все для того, чтобы еще больше нравиться мужу.

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Если я отдыхаю с мужем, не позволяю себе полностью отказываться от косметики. Конечно, он любит меня любой, но я знаю, что ему особенно нравится яркий мейкап», - рассказала артистка в интервью Hello! (подробности)

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«Муж меня щадит, не заставляет готовить. Хотя, я бы не успевала сделать ему завтрак при всем желании. Дело в том, что супруг рано встает и уходит на тренировки. И так каждый день. С утра я лежу минут 15 в постели и думаю о том, какой он герой. Ведь ему в любую погоду приходится выходить на лед, мерзнуть, прилагать невероятные усилия», — поделилась звезда. (подробности)