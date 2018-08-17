Экс-продюсер о причинах болезни солиста «Руки вверх»: «20 лет назад в группе беспробудно бухали!»

СЕГОДНЯ 16:33 2018-08-17T16:43:30+03:00

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Солист группы «Руки вверх» расплачивается за ошибки бурной молодости. К такому выводу пришел экс-продюсер известного музыкального коллектива Андрей Маликов. Мол, больше 20 лет с хитами «Студент» и «Алешка» группа колесила по стране, давая по 20 концертов в месяц. После каждого выступления бессменный солист «Руки вверх» по 1,5 часа приходил в себя, восстанавливаясь после тяжелого концерта. И конечно, лучшим способом снять напряжение и усталость долгое время был алкоголь.

«20 лет назад "Руки" беспробудно бухали! Глупо надеяться, что здоровье будет хорошим», – заявил Маликов в беседе с журналистом «Экспресс газеты».

Продюсер также уверен, что в юности Жуков принимал анаболики, вес артиста то рос, то снова снижался, что в свою очередь не могло не отразиться на здоровье. Сам Жуков объяснил в «Инстаграме», чем обусловлен недуг. По его словам, он так много работал, что забыл о здоровье и не уделял времени лечению.

Напомним, две недели назад Сергей Жуков записал видеообращение для своих поклонников, где объяснил, почему вынужден был отменить часть концертов в регионах. Виной тому оказался сразивший его недуг, из-за чего он вынужденно оказался прикован к медаппаратам. Тогда звезда высказал надежду, что операция, которую ему сделают в ближайшее время, сможет вернуть ему здоровье. При этом, что за болезнь сломила певца, он уточнять не стал.