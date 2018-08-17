Муж проболтался о беременности Алены Водонаевой

СЕГОДНЯ 17:30 2018-08-17T17:36:40+03:00

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О том, что она мечтает стать мамой во второй раз сама Алена Водонаева в интервью признавалась не раз. Даже несмотря на то, что первый ребенок экс-звезде «Дом-2» дался очень непросто. Были и невынашиваемые беременности, и сложности при родах. Но телеведущая считает, что радость материнства стоит того. И кажется, скоро Алена снова сможет ее испытать.

Выступая на фестивале в Нижнем Новгороде, ее супруг, диджей Алексей Комов посвятил одну из композиций своей супруге и проговорился об ее интересном положении. «Для моей любимой беременной жены», – заявил артист.

alenavodonaeva Замуж надо выходить за того, кто никогда не делает селфи Шучу конечно, но без шутки.

Сама Водонаева пока не комментирует новость, да и по фигуре экс-звезды «Дома-2» не скажешь, что она находится в интересном положении. Тем не менее недавно подписчики Алены в Instagram все-таки заметили ее округлившийся живот на последних снимках. В ответ на вопросы поклонников ведущая ответила, что просто объелась дыни, от чего ее «раздуло». Но кто же теперь Водонаевой поверит?

alenavodonaeva У меня уже неделю в телефоне лежат фотографии с нашей свадьбы в Вегасе.

Еще больше слухи о том, что Водонаева и Косинус ждут малыша, подогрела их недавняя свадьба. Пара повторно сыграла ее в Лас-Вегасе, сделав из нее настоящее яркое событие для двоих.