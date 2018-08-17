Криштиану Роналду спел на стуле песню перед своим новым клубом - "Ювентусом"

СЕГОДНЯ 22:50 2018-08-17T22:57:20+03:00

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В пятницу, 17 августа, вечером в соцсетях игроков туринского "Ювентуса" появились презабавные кадры. Звезда мирового футбола Криштиану Роналду стоит на стуле в ресторане и поет песню своим новым одноклубникам. На коротком отрывке видно, как Роналду очень старается и получает затем свою порцию аплодисментов. Как поговаривают, песня называется "Мой маленький домик".

Ничего, собственно говоря, необычного. Это - обычный "шутливый" обряд "инициации" нового футболиста в клубе. Как только споешь песню под смех одноклубников, все, ты - свой для команды! Ранее этим летом появилось эффектное видео с поющим на стуле перед своими новыми одноклубниками вратарем ПСЖ Джанлуиджи Буффоном. Теперь же - черед Криштиану Роналду, который готовится к старту нового сезона уже в чемпионате Италии, а не Испании как 9 лет подряд.

Напомним, что Роналду играл за мадридский "Реал" с 2009 по 2018 годы. И нынешним летом переехал из Испании в Италию, став игроком туринского клуба "Ювентус", который в последние годы не раз доходил до решающих матчей еврокубков, однако же ни разу не одерживал побед. Роналду, как ожидается, должен помочь сделать решающий шаг. Еще бы - сумма сделки по переходу Криштиану в Ювентус, как говорят, составила 100 миллионов евро.