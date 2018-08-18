Больше не «упитанная свинка»: Собчак избавилась от лишнего веса и рискнула сняться в бикини

СЕГОДНЯ 02:50 2018-08-18T03:19:48+03:00

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В последние месяцы Ксения Собчак усиленно интриговала публику: телеведущая появлялась на людях исключительно в нарядах свободного покроя, маскирующих ее фигуру. Неудивительно, что многие решили: Ксения собирается снова стать мамой. Беременность Собчак не обсуждал только ленивый. Она же отнекивалась – мол, просто сильно поправилась. На фигуре телеведущей негативно сказалась предвыборная компания: выдвинувшись в президенты России, Собчак, похоже, банально заедала стресс. Результат – лишние килограммы и одежда в стиле «бесформенный мешок». Но теперь все позади: последние недели Ксения усиленно работала над собой в спортзале, и ее труды не пропали даром. 36-летняя блондинка похудела настолько, что рискнула сфотографироваться в бикини.

Ксения сейчас отдыхает на яхте, бороздя Средиземное море. Телеведущая уже побывала в Испании и в Италии, и теперь пришвартовалась у берегов французской Корсики. Отпускница поделилась в Инстаграме снимком, на котором она позирует в бикини. Стоя под душем на палубе роскошной посудины, Собчак демонстрирует подтянутую фигуру. Похоже, времена балахонов в стиле Аллы Пугачевой остались позади, и теперь Собчак снова будет носить короткую и обтягивающую одежду.

Даже во время отпуска телеведущая не забывает о своей любимой йоге и регулярно тренируется, хвастаясь перед фолловерам своими успехами. К примеру, Ксения рассказала, что наконец-то нашла личного фитнес-тренера, который ее устраивает по всем параметрам и помогает ей худеть.

- Шоу «дрессированный тюленчик». Все-таки очень важно найти такого Изверга Тренера в спортзале, с которым тебе комфортно, - написала Собчак. - А главное, слушать себя. Всю жизнь мои подружки-зожницы повторяли одну и ту же не подходящую мне чушь - обильный завтрак и после 7 ни капли и грамма в рот! Но если я сова, раньше 2-х ночи я никогда не ложусь, то к 23 примерно я уже готова сьесть даже свою руку. И шо делать? И вот впервые мне встретился человек, который говорит: если вам так комфортнее - не завтракайте вообще (а я и не люблю), лучше пообедайте и вечером просто 4 часа до сна белковая пища. И вот я - спустя месяц похожа на человека, а не на упитанную свинку.

xenia_sobchak На прогулке с Дмитрием Маликовым.

В Инстаграме Собчак все чаще появляются фотографии, где она демонстрирует свою фигуру: например, в бассейне с сыном или на прогулке с Дмитрием Маликовым на Лазурном берегу. Во время променада с певцом Ксения нарядилась в короткую маечку, обнажающую ее живот, и шорты. «Куда подевались балахоны? Туда им и дорога!– торжествуют поклонники Собчак и советуют Ксении уволить своего стилиста.