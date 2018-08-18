2018-08-18T12:08:05+03:00
Спорт

Футболист Роман Павлюченко в третий раз стал отцом

В семье бронзового призера Евро-2008 это третья дочка. Новорожденную дочку назвали Евой
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Роман и Лариса Павлюченко в клиническом госпитале "Лапино".Роман и Лариса Павлюченко в клиническом госпитале "Лапино".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Бывший форвард сборной России по футболу Роман Павлюченко в третий раз стал отцом. 17 августа его жена Лариса родила ему третью дочь. Новорожденную назвали Евой. Роды прошли в госпитале "Лапино". Сам Павлюченко был очень рад этому событию и достаточно трогательно написал у себя в "Инстаграме":

- Сегодня самый светлый праздник на земле, жена доченьку подарила мне!!!Спасибо, дорогая, тебе за третью девочку.

Мама новорожденной тоже поделилась радостной новостью в своих соцсетях:

- Счастливый папа трёх дочерей! Ну вот мы дождались нашу малышку!!! Так неожиданно и быстро всё произошло. Теперь мы счастливы втройне. Добро пожаловать в нашу семью, Ева.

Как написала Лариса Павлюченко у себя в Инстаграме, о том, что у них будет третий ребенок, она узнала за час до Нового года. И тогда уже все подарки, как она пишет, "ушли на второй план".

- Для нас это было чудо, все дети нам давались с трудом, мы их вымаливали, долго ждали, а в этот раз всё случилось неожиданно, но эту крошку нам послал Бог, я это точно знаю. Дети — самое главное, что есть в жизни, и первый плач ребёнка не сравнить ни с чем, - написала Лариса Павлюченко.

В семье Ларисы и Романа Павлюченко вместе уже достаточно давно. Их свадьба состоялась в ноябре 2001 года. И в их семье уже подрастают две дочери - 12-летняя Кристина и четырехлетняя Мила.

Роман Павлюченко - бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года. За свои успехи в футболе он получил от Гуса Хиддинка прозвище "Спящий Гигант". После отменной игры на Евро-2008 Павлюченко уехал в Англию играть в составе лондонского "Тотенхэма". Но затем вернулся и выступал уже в России за московский "Локомотив", краснодарскую "Кубань" и екатеринбургский "Урал". В 2017 году Павлюченко провел 12 матчей во Второй лиге за московский "Арарат". Однако же после завершения сезона команда решила переехать и выступать уже в чемпионате Армении. Роман Павлюченко после этого решения остался на данный момент без работы.

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