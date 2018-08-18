Фотомодели разоблачили скандальное видео, на котором якобы заметили футболиста Александра Головина в ночном клубе Монако

СЕГОДНЯ 12:30 2018-08-18T13:35:55+03:00

Окончательно прояснилась "темная" история с кадрами, на которых якобы запечатлен игрок сборной России и одна из звезд ЧМ-2018 [видео]

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На второй день после того, как появилась информация о "скандальном видео", на котором в ночном клубе Монте-Карло Twiga (тот самый, где после провала на Евро-2016 гуляли футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев) заметили Александра Головина, история окончательно прояснилась. Видео оказалось весьма искусно сделанным фейком. Агент футболиста Олег Артемов, напомним, уже опроверг информацию о том, что Головин попал на концерт Тимати и Егора Крида в компании моделей Алены Крюковой и Екатерины Дорожко.

Итак, разоблачением информации про Александра Головина занялись модели. Катя Дорожко у себя в сторис запостила снимок в косметической маске и подписью:

- Мое лицо, когда читаю новости о том, что я в Монако. Никогда там не была, Головина не знаю. И у меня есть любимый человек.

Реакция Екатерины Дорожко на новость про Александра Головина.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вскоре же на эту информацию и отреагировала и вторая героиня истории - Алена Крюкова. У себя в "сторис" девушка выложила скриншот статей об этом видео и написала:

- Парень на видео не Александр Головин! Это Андрей, друг моего молодого человека! И это не Монте-Карло, а Москва! Как можно писать такие заявления, не разобравшись.

Запись в "сторис" Алены Крюковой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Как поговаривают, видео из ночного было просто взято из соцсетей Алены Крюковой и было выложено в ночь на 17 августа. И после этого оно попало в телеграм-каналы и инстаграм-аккаунты о знаменитостях. И было написано - что это Головин, который залечивает травму и на самом деле гуляет по ночным клубам, и тусит на концерте Тимати и Егора Крида. К слову, видео с якобы Головиным уже было спешно удалено из всех телеграм-каналов и инстаграм-аккаунтов.

andreewlucky Вот так выглядит тот человек, которого приняли за Александра Головина

И финал истории. Ближе к полуночи 18 августа к череде разоблачений присоединился и истинный герой данной истории. Отреагировав одним лишь эмодзи "фейспалм" у себя в личном Инстаграме скриншот записи из сторис Крюковой сделал Андрей Малков - так зовут человека, которого приняли за Александра Головина на кадрах якобы из ночного клуба Монте-Карло.

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17 августа неожиданно появилась информация о том, что недавно перешедший в состав "Монако" Александр Головин "засветился" в одном из ночных клубов Монте-Карло. Причем, скандальном для российского футбола Twiga Monte Carlo. Именно там летом 2016 года после провала на Евро-2016 гуляли футболисты той сборной России - Александр Кокорин и Павел Мамаев. (подробности)