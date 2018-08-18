Путин, Медведев и Лавров выразили соболезнования в связи с кончиной Кофи Аннана
Постоянное представительство России при ООН передало Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу соболезнования Президента Владимира Путина, Председателя Правительства Дмитрия Медведева и Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в связи с кончиной бывшего Генерального секретаря Организации Кофи Аннана.
Руководство постпредства присоединилось к соболезнованиям руководства страны и обратило слова искренней поддержки к Генеральному секретарю, Секретариату ООН, а также родным и близким Кофи Аннана, выдающегося человека, которого многие сотрудники постоянного представительства имели честь знать лично.
«Кофи Аннан войдёт в историю как профессионал высочайшего класса, посвятивший всю свою жизнь благородной миссии повышения авторитета и значимости всемирной Организации в международных отношениях, ее совершенствования в соответствии с требованиями времени. После истечения срока полномочий в качестве Генерального секретаря он продолжил вносить весомый вклад в дело мира и укрепление глобальной стабильности. Его богатое наследие, достижения за десятилетия самоотверженной службы во благо ООН, несомненно, останутся в памяти будущих поколений». – такие слова опубликованы на сайте российской дипмиссии.
МНЕНИЕ
Кофи Аннан всегда злил США
Исраэль ШАМИР
В девяностые годы сценаристы Голливуда любили изображать будущих президентов земшара – черными или смуглыми, чтобы подчеркнуть экуменистический характер будущего мира. Таким был правитель Земли в фильме «Пятый элемент», таким был главный бунтовщик в «Матрице». (подробности)
ИНТЕРВЬЮ
Кофи Аннан – «КП»: Вторжение войск в Ирак разделило мир
В 2010 году Аннан, занимавший тогда должность спецпосланника ООН и Лиги Арабских Государств (ЛАГ) в Сирии для урегулирования конфликта, дал интервью нашему корреспонденту, и наиболее важные моменты из стенограммы разговора «КП» публикует сегодня (подробности)