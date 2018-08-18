Путин, Медведев и Лавров выразили соболезнования в связи с кончиной Кофи Аннана

СЕГОДНЯ 22:53 2018-08-18T22:51:47+03:00

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Постоянное представительство России при ООН передало Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу соболезнования Президента Владимира Путина, Председателя Правительства Дмитрия Медведева и Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в связи с кончиной бывшего Генерального секретаря Организации Кофи Аннана.

Руководство постпредства присоединилось к соболезнованиям руководства страны и обратило слова искренней поддержки к Генеральному секретарю, Секретариату ООН, а также родным и близким Кофи Аннана, выдающегося человека, которого многие сотрудники постоянного представительства имели честь знать лично.

«Кофи Аннан войдёт в историю как профессионал высочайшего класса, посвятивший всю свою жизнь благородной миссии повышения авторитета и значимости всемирной Организации в международных отношениях, ее совершенствования в соответствии с требованиями времени. После истечения срока полномочий в качестве Генерального секретаря он продолжил вносить весомый вклад в дело мира и укрепление глобальной стабильности. Его богатое наследие, достижения за десятилетия самоотверженной службы во благо ООН, несомненно, останутся в памяти будущих поколений». – такие слова опубликованы на сайте российской дипмиссии.

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