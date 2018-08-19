19 Авг. 12:05 2018-08-19T20:53:03+03:00

Подводим информационные итоги недели вместе с Иваном Панкиным и Наданой Фридрихсон

Подводим информационные итоги недели вместе с Иваном Панкиным и Наданой Фридрихсон

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Главные темы:

- В России решили ввести ограничение на число детей в семье.

- Главе МИД Австрии предложили уйти в отставку из-за приглашения Путина.

- В Берлин по делу срочно. Зачем Путину незапланированная встреча с Меркель?

- На Украине вышла книга с изображением Крыма в составе России.

- "Мы все тогда сделали выбор". Бывший глава ЦБ Сергей Дубинин о дефолте 1998 года.

- Володин в субботу посетил съезд правящей в Турции партии, Дональд Трамп пообещал сократить расходы на эту страну, а Раджеп Эрдоган заявил, что Анкара «будет бойкотировать электронику из США».

- Президент Владимир Путин в ответ на телеграмму главы КНДР Ким Чен Ына заявил о готовности встретиться с ним в ближайшее время.

- Посадить "русского шпиона Киссинджера": последний шаг к гражданской войне.

- Представитель Канцелярии по делам Тайваня Госсовета КНР Ма Сяогуан заявил, что Пекин твёрдо выступает против любых форм военного сотрудничества между Вашингтоном и Тайбэем.