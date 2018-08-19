В России решили ввести ограничение на число детей в семье
Главные темы:
- В России решили ввести ограничение на число детей в семье.
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- "Мы все тогда сделали выбор". Бывший глава ЦБ Сергей Дубинин о дефолте 1998 года.
- Володин в субботу посетил съезд правящей в Турции партии, Дональд Трамп пообещал сократить расходы на эту страну, а Раджеп Эрдоган заявил, что Анкара «будет бойкотировать электронику из США».
- Президент Владимир Путин в ответ на телеграмму главы КНДР Ким Чен Ына заявил о готовности встретиться с ним в ближайшее время.
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- Представитель Канцелярии по делам Тайваня Госсовета КНР Ма Сяогуан заявил, что Пекин твёрдо выступает против любых форм военного сотрудничества между Вашингтоном и Тайбэем.
В России решили ввести ограничение на число детей в семье