2018-08-19T12:48:46+03:00
Спорт

Дебютный матч Роналду в "Ювентусе": португалец сломал нос вратарю соперников и не забил ни гола

Туринский клуб вырвал победу у скромного "Кьево" со счетом 3:2 на последних минутах игры
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Криштиану Роналду в первой игре за "Ювентус".Криштиану Роналду в первой игре за "Ювентус".Фото: REUTERS
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18 августа свой первый официальный матч за туринский "Ювентус" провел португалец Криштиану Роналду. Один из лучших футболистов мира последнего десятилетия вышел в стартовом составе "Юве" на игру против скромного "Кьево".

По-настоящему крутыми и результативными действиями Роналду в первом поединке отличиться не смог. Он провел все 90 минут на поле. "Ювентус" вырвал победу со счетом 3:2 благодаря голу Бернардески на последних минутах поединка. Причем, за 15 минут до конца матча "Юве" проигрывал со счетом 1:2.

После матча главный тренер "Юве" Массимилиано Аллегри сказал:

- Мы все еще знакомимся с Роналду. Сегодня он составил хорошую связку с Дибалой. Я был впечатлен тем, сколь легко Роналду вписался в команду. Жаль, что Криштиану не сумел забить сам. Соррентино пару раз не дал ему это сделать. Криштиану в любом случае остался доволен тем, что мы победили.

Вратарь "Кьево" покинул поле на носилках. Фото: REUTERS

Вратарь "Кьево" покинул поле на носилках.Фото: REUTERS

К слову, 39-летний Стефано Соррентино, защищавший ворота "Кьево", не смог доиграть этот поединок до конца. Он получил травму после столкновения с Роналду в конце игры. Позднее в больнице ему диагностировали перелом носа. Подозрения на травму головы не оправдались. За этот эпизод чуть позже "оправдался" аргентинский игрок "Юве" Пауло Дибала. Все дело в том, что после забитого решающего гола игроки туринцев побежали праздновать гол, а игроки "Кьево" бросились на помощь вратарю.

Позднее уже в разговоре с фанатами в Instagram, Палоу Дибала заявил: «Ты прав! В тот момент я не понял, что происходит. Я был неправ».

Свой следующий матч "Ювентус" проведет 25 августа на своем поле против римского клуба "Лацио".

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