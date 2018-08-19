Баттл с рэпером и гонения на стиль Артема Дзюбы. Как на Украине смешивают футбол и политику

СЕГОДНЯ 18:49 2018-08-19T19:17:42+03:00

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Защитник футбольного клуба "Нижний Новгород" Виталий Федорив стал в одночасье звездой новостей. Перед игрой первенства ФНЛ против "Сочи" он отвернулся от российского флага во время исполнения гимна нашей страны.

Позднее он признался, что в этом не было никакого политического подтекста, всего лишь молитва перед матчем. В России в разных видах спорта представлено немалое число украинских спортсменов. И все они могут спокойно работать, не смешивая политику и спорт. Но бывают исключения.

"КП" вспоминает пять случаев, когда у спортсменов Незалежной все же получалось вплести политику в спорт.

Хачериди показал "флаг" Украины игры "Спартак" — ПАОК

Выступающий с этого сезона в чемпионате Греции за ПАОК из города Салоники украинский футболист Евгений Хачериди помог своей команде одержать по сумме двух матчей победу над "Спартаком" в Лиге Чемпионов. Однако же, после решающего матча в Москве на стадионе "Открытие Арена" произошел немного непонятный эпизод.

Хачериди, подойдя к фанатской трибуне московского "Спартака" по окончании встречи, обнажил ноги и показал свои щитки, на которых был флаг Украины и призывно показал пальцем на них, пытаясь, видимо, спровоцировать кого-то.

На футболиста не было заведено никакого дисциплинарного дела, однако же после матча одного "показывания" ему было мало и эту фотографию он запостил у себя в Инстаграме, успев стать героем для множества местных "патриотов".

Футболист Приндета не хотел переходить в российский клуб, но "передумал"

Новичком хабаровского клуба СКА, который выступает в Футбольной национальной лиге, недавно стал украинский защитник Виталий Приндета. 25-летний футболист заявил после перехода, что этот вариант продолжения карьеры после выступлений в Греции ему предложеил агент. Однако же, за полтора года до этого он заявил в интервью украинским СМИ:

- У меня предложений от российских клубов не было. Но, если бы и были, то сейчас такие отношения между Украиной и Россией, что я бы не согласился туда ехать, даже если бы мне предложили хороший контракт. Не знаю, какова мотивация других украинских футболистов. Возможно, они думают, что там лучший чемпионат. Возможно, финансовая сторона их привлекает. Не знаю. Я негативно к этому отношусь.

У себя дома футболист играл с 2008 по 2015 годы за клуб "Волынь" из Луцка.

Не захотел менять Одессу на Махачкалу

В конце 2017 года во время межсезонья появились слухи о том, что нападающий одесского "Черноморца" Алексей Хобленко может стать игроком "Анжи". Однако сделал свой выбор в пользу Польши, подписав контракт с "Лехом". Свой выбор он мотивировал просто:

- Я выбрал «Лех», так как считаю его очень сильным клубом. Были и варианты из России, но туда я ехать не захотел - прежде всего, из-за политической ситуации.

В Польше он надолго не задержался - летом переехал в брестское "Динамо".

Артем Милевский играл в России, хотя не планировал

Весной 2016 года скандально известный своими выходками за пределами поля на Украине футболист Артем Милевский в интервью местным СМИ заявил, что не поехал бы играть в чемпионат России по футболу.

Однако же, в итоге форвард после завершения контракта в румынском клубе "Конкордия" поставил подпись под контрактом с клубом "Тосно". Будущий победитель Кубка России играл тогда в Футбольной Национальной Лиге. А Милевский же за сезон 2016/2017 отыграл 17 матчей.

Артем Милевский, погуляв по всему миру, не забывал родные места. Фото: соцсети

Футболиста раскритиковали за празднование гола в стиле Дзюбы

Совершенно свежий пример. В июле этого года во время матча юношеских сборных Франции и Украины полузащитник Георгий Цитаишвили забил гол и отпраздновал его в стиле Артема Дзюбы. 17-летний футболист приложил руку к голове в воинском приветствии. На него обрушился шквал критики. Как так, как он смеет праздновать гол в стиле игрока сборной России?

Георгий Цитаишвили после забитого гола в матче юниорского ЧМ в Финляндии приложил одну руку к голове, а второй отдал честь. Фото: youtube.com

На это полузащитник юношеской сборной Украины написал у себя в Инстаграме:

- Я не буду оправдываться перед тем, кто не понял, почему я так праздновал. Можете критиковать, можете писать, что я плохой. Но лично я не понимаю, что вам надо. Вроде бы все отдали, чтобы выиграть, а вы все равно что пообсуждать и создать шумиху.

Сам же футболист продолжает карьеру в киевском "Динамо".

Баттл Романа Зозули и российского рэпера

В 2016 году грянул скандал вокруг Романа Зозули и его ухода из испанского клуба "Райо Вальекано" из-за его политической позиции и поддержки Бандеры. И вот, не находя себе нового места работы, Зозуля сцепился в соцсетях с российским рэпером L'One.

- Тимати спокойно выступает в Одессе, L’One в Днепре дает концерт. Не узнаю свой родной город, который всегда был примером патриотичности и, в определенное время, щитом для всей страны.

На что музыкант не растерялся и ответил:

- Хотел бы пожелать Роману Зозуле лучше играть в футбол, чем говорить. За сезон он сыграл 3 матча за «Бетис», где ничего не сделал. Времени много на фейсбук у Романа.

После этого пошла длинная серия перепалок с матом и неприличными словами в адрес друг друга. И вот летом 2017 года игравший в "Уфе", а ныне выступающий за "Манчестер Сити" Александр Зинченко поведал одну историю. Для своего обряда посвящения в игроки сборной Украины он выбрал песню L'One и спел ее.

- Рома был немножко злой. Хотя потом он сказал, что я все сделал на высшем уровне, просто ему не нравится эта песня.