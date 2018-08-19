Лучшая реклама для Австрии: западные СМИ о визите Путина на свадьбу главы австрийского МИДа

СЕГОДНЯ 18:01 2018-08-19T18:59:06+03:00

Многие до последнего не верили, что Владимир Путин явится на торжество. Фото: REUTERS

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Вряд ли кого-то в этом мире заинтересовала бы свадьба 53-летнего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Если бы не ее дружба с российским лидером. Многие до последнего не верили, что Владимир Путин явится на торжество. Но он прилетел. И даже станцевал с невестой. Фотографии вальсирующих политиков облетели все мировые СМИ. Кто-то сопроводил снимки гневными комментариями, кто-то наоборот. Но равнодушных не осталось.

Австрийская Kronen Zeitung: К нам едет «царь»

«По имеющимся на настоящий момент данным, в качестве неожиданного гостя прилетит российский "царь" Владимир Путин. Вместе с ним летит целый казачий хор».

BBC: Кнайсль - агент Кремля?

«Госпожа Кнайсль была выбрана на должность министра иностранных дел австрийской ультраправой партией свободы. Считается, что у этой партии есть связи с правящей в России партией "Единая Россия"».

Sky News:Неужели он приехал?

«Владимир Путин обычно не ходит на свадьбы иностранных политиков. Он даже не присутствовал на свадьбе своего пресс-секретаря. Но он прилетел в Австрию. И чувствовал себя комфортно. Путин и невеста Кнайсль, одетая в традиционный австрийский костюм, по-видимому, перекидывались шутками во время танца».

Fox News: Спорный гость

«Путин был неожиданным и даже спорным гостем. Его приезд вызвал много критики у либерально настроенных австрийцев. Оно и понятно — отношения Запада с Россией переживают не лучшие времена».

Reuters: Оказывается они друзья

«Приглашение удивило многих. Мало кто догадывался, что у Кнайсль - эксперта по Ближнему Востоку без партийной принадлежности - такая тесная дружба с Путиным».

CBC News: В это сложно поверить

«Владимир Путин провел субботу, как и миллионы обычных людей по всему миру - на свадьбе. Причем молодоженов он едва знает. Почему Путин принял приглашение — загадка. Но это был отличный день».

The New York Times: Невеста была хороша, но Путин «украл» внимание публики

«Президент России всегда умел вести себя под прицелом камер. Не важно, позировал ли он верхом на коне, танцевал или катался на «Harley davidson» вместе с байкерами. Краткий визит Путина на свадьбу главы МИД Австрии произвел эффект разорвавшейся бомбы по всему миру. Об этом сказали все, хоть и не все были довольны».

The Australian: Лучшая реклама для Австрии

«Международный охват новости о визите Путина — это лучшая реклама для Австрии, ее прекрасной природы, сказочных пейзажей и гостеприимства местных жителей».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Деревенский разговор: Путин и Меркель встретились в загородной резиденции под Берлином

Осматривая загородную резиденцию Ангелы Меркель в Мезеберге, невольно сравниваешь ее с загородной резиденцией Владимира Путина в Ново-Огарево. Но если у Путина в десяти километрах от МКАД — это фактически пригород Москвы, то у Меркель — деревня деревней. 60 километров от Берлина, причем последние десять приходится ехать по таким узким двухполосным дорогам в лесу, что можно было бы и испугаться подобной глухомани. Парковка для автобусов журналистов — в чистом поле. (подробности)

Экспресс-визит Путина на австрийскую свадьбу: приехал, поздравил, станцевал

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