Приходящие к власти в Евросоюзе правые: Санкции - мировой позор, с которым мы покончим!
В Старом Свете на фоне политических кризисов партии правого толка все больше прорываются во власть - и в исполнительную, и в законодательную. Объединяет их и жесткое неприятие миграции, и желание выйти из-под диктата Вашингтона и Брюсселя, и намерение нормализовать отношения с Россией. В первую очередь покончив с санкциями.
БРИТАНИЯ
«Народ не хочет утонуть в конфликте с Москвой»
- Если мы не будем прислушиваться к мнению простых людей, Евросоюз долго не просуществует. А наше правительство со времен Тони Блэра предает свой народ. А теперь этим занимается Тереза Мэй. Они совсем не представляют британскую нацию - это истеблишмент, и они находятся под угрозой недоверия в своей стране, - это смелое выступление я услышала от британского депутата в Крыму.
48-летний Билл Этридж - член Европарламента от Великобритании, видный деятель британской партии независимости, на плечах которой и выехал брексит. Этой весной он не побоялся прилететь на IV Ялтинский международный экономический форум.
- Российско-британские отношения сейчас переживают нелегкие времена. Нам нужно выбираться из этого тупика. У нас были хорошие отношения в недавнем прошлом, и мы должны к ним вернуться.
- А заинтересовано ли в этом ваше правительство?
- Между правительством и народом есть большое различие - британцы в массе своей очень спокойные и мирные. Мы не хотим утонуть в конфликте с Россией. Нет абсолютно никаких убедительных доказательств, чтобы обвинить вашу страну в покушении на Скрипалей. Могут быть подозрения, но британский закон гласит: вы невиновны, пока ваша вина не доказана.
По возвращении в Лондон Билла Этриджа ждало гневное письмо от посла Украины в Британии Натальи Галибаренко.
«Незаконно посещая оккупированную территорию, вы умышленно играете на руку Кремлю, что является позором», - пригвоздила его дама.
- Я остаюсь на своей позиции - продвигать мир и сотрудничество в сфере торговли. Поэтому проинформировал украинского посла, что имею полное право вести диалог с кем хочу, - ответил мне на это Этридж.
ФРАНЦИЯ
«С русскими нужно говорить»
Французские правые, которых после проигрыша Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов снова пытались похоронить, намерены вытаскивать страну из-под влияния США и завязывать с русофобией.
- Мы рассматриваем Россию как дружественное нам государство, с которым нужно развивать отношения. Когда Россия участвует в разрешении глобальных конфликтов, будь то Сирия или Иран, то миру удается найти общий подход. У нас существует некая полиция мнений - нельзя свободно выражать свою точку зрения в поддержку России, - сетует вице-президент Национального фронта Луи Алио. - С Россией нужно говорить. В преддверии выборов в Европарламент в 2019 году наша цель - создать коалицию настолько большую, насколько это возможно, чтобы быть более независимыми во внешнеполитическом курсе.
ИТАЛИЯ
Эффект домино
Пришедшие к власти в Италии «Лига Севера» и «Пять звезд» изначально обещали требовать отмены санкций. Спикер и депутат регионального парламента Венето Роберто Чамбетти и Стефано Вальдегамбери даже показали по секрету «Комсомолке» программу нового правительства. «Надо отказаться от санкций, чтобы Россия снова смогла стать важным союзником в разрешении региональных кризисов - таких как в Сирии, Ливии, Йемене», - говорилось, в частности, в разделе «Внешняя политика».
- Наше решение - идти дальше в любом случае и снять санкции самим в одностороннем порядке. Мы рассчитываем на эффект домино. Следующей могла бы стать Австрия, - планировали депутаты. - Мы не фантазеры, а реалисты. Главное - начать.
Дело было в июне. Следом на саммите ЕС премьер Джузеппе Конте выступил против автоматического продления санкций, а в июле сказал следующее:
- Позиция моего правительства состоит в том, что система ограничений не должна наносить ущерб гражданскому обществу, малому и среднему бизнесу в России.
Во Франции разгневанные фермеры вываливают капусту прямо на ступени зданий органов власти - из-за введенных Россией контрсанкций девать овощи некуда, закупочные цены на них упали в несколько раз. Фото: AFP/EAST NEWS
ГЕРМАНИЯ
«Давление статус Крыма не изменит»
Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) в этом году сенсационно прорвалась в бундестаг. О необходимости снять с России санкции руководство партии говорило уже в предвыборную кампанию.
- Каждый месяц мы теряем от санкций 618 миллионов евро. Санкции направлены на то, чтобы изменить статус Крыма, хотя все здесь прекрасно понимают, что этого никогда не произойдет, - говорит депутат Маркус Фронмайер. - И зачем тогда мы это делаем?
Вопрос, конечно, риторический.
АВСТРИЯ
«Против принципа принуждения»
Возрастает роль и нейтральных стран - таких как Австрия, где тоже сменилась власть. Новый и самый молодой лидер в Европе - канцлер Себастьян Курц - открыто критикует санкции и ратует за дружбу с Москвой.
- Мы выступаем за отмену санкций и будем бороться за улучшение отношений с Москвой. Наше новое правительство отказалось высылать российских дипломатов в знак солидарности с Британией после отравления Скрипалей. Евросоюз не должен функционировать по принципу принуждения, - подчеркивает вице-мэр австрийского города Линц (третьего по численности населения в стране) Детлеф Виммер.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Андрей КОРТУНОВ, гендиректор
Российского совета по международным делам:
Стоит работать со всеми, кто к этому готов
- Надо дождаться выборов в Европарламент, которые позволят оценить потенциал правых в Европе. В случае успеха им будет легче работать и продвигать свою повестку. Список претензий у них длинный, и отношения с Россией там не на первом месте. Мы видим сильное желание итальянцев снять санкции, но из-за большого количества проблем с ЕС это вряд ли произойдет в ближайшем будущем. Я бы предложил не ждать чудес, а просто работать со всеми, кто к этому готов.