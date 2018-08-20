Грустно в доме без клоуна…

СЕГОДНЯ 01:15 2018-08-20T00:05:49+03:00

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Трижды договаривались по телефону с Юрием Владимировичем о встрече, да все как-то откладывалось, переносилось… В последнем разговоре он спросил: «А вам как лучше - в цирке или дома?» «И в цирке, и дома!» Представляю его улыбку при этих словах…

Он говорил, что цирк поздним вечером, когда пустеет, совсем другой и, чтобы понять сущность его, лучше, конечно, увидеть ночью. Но не получилось… Ушел артист. Смыл клоун грим с лица…

А дом его - вот он, стоит на Большой Бронной - высокий, спокойный, как уверенный в себе человек.

Девятый этаж… Дверь открывает маленькая, очень милая женщина с усталым, как мне тогда показалось, лицом. Татьяну Николаевну я сразу узнал: видел ее фотографии.

Как они познакомились… Совершенно случайно. Он - цирковой артист, она - студентка сельскохозяйственной академии. Никулин тогда работал ассистентом у Карандаша, и тому понадобилась для нового номера лошадь, да позабавнее. Откуда-то узналось, что в Тимирязевке есть молодой жеребец, перед которым Конек-Горбунок - красавец немыслимый, вот Никулин и поехал его посмотреть. Увидел и сел: не лошадь, а такса! И звали чудное животное - Лапоть. При чем здесь она, Танюша? А ей и еще двум студенткам поручили присматривать за этим животным, которое в цирк все-таки увели.

Что потом… Потом Лапоть Юрия чуть не убил. На первом же представлении: убегая с манежа, Никулин неведомо как оказался под копытами и его в буквальном смысле перемололо - унесли с манежа в крови… Таня в больнице его навещала, конечно же, и эти встречи незаметно для них самих делали их ближе и ближе. Ему - 28, ей - 20, повела она его к родителям знакомиться. А родственники разом вздохнули: «Клоун в цирке? Ах какой ужас!» А Марья Петровна, мать Тани, едва увидев Никулина, сразу полюбила, и он стал ее называть «моя вторая мама». Сошлось у Юрия и Тани, крепко сложилось.

Долгие - прекрасные и безумно утомительные - гастроли из города в город, Таня его ассистентка, выходила этаким скромным, прелестным мальчиком, дурочки девчонки даже влюблялись, метали записочки с назначением свиданий, а они с мужем только посмеивались: значит, отлично все получалось, если зритель подвоха не видел.

«Как вы его кормили дома, Татьяна Николаевна?» Он был очень неприхотлив в еде, обожал куриную лапшу, макароны по-флотски, котлеты с макаронами. Хотя и по миру поездили, и вкушать всякое довелось, но нет, все равно из ее рук, дома было вкуснее.

«А одевался он как?» - интересно же, как великий клоун выглядит в жизни обыденной… Если одежду покупали за границей, он выбирать не любил: садился где-нибудь в укромный уголок и выжидательно затихал, а она ходила, смотрела. Когда выбирала, звала его оценить. Любил свитеры, ботинки без шнурков - так удобнее: сунул ноги, и все дела.

Сына Максима из роддома привезли в коммуналку и только в 1970 году получили свою первую квартиру. А ездить продолжали так много, что маленький Максим, увидев папу после долгой поездки, встретил и огорошил: «Здравствуйте, дядя…»

Михаил Николаевич Румянцев - Карандаш, цирковой наставник Никулина, пока работали вместе, говорил: «С тебя, Юра, причитается!» Никулин прикидывался, хотя и понимал, о чем речь: «За что?» «Я вас поженил», - ответствовал Карандаш. Хотя, само собой, поженил-то их с Татьяной не кто иной, как незабвенный Лапоть.

Давно уже нет и Татьяны Николаевны… А Юрий Владимирович, отлитый в бронзе, встречает, как и прежде, со своей удивительно доброй улыбкой возле им и нами любимого цирка…