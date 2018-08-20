2018-08-20T00:05:49+03:00
История современности

Грустно в доме без клоуна…

21 августа 1997 года ушел из жизни великий артист Юрий Никулин
Леонид РЕПИН
Поделиться:
Мало кто видел Юрия Никулина таким официальным - миллионам зрителей он запомнился смешным и ироничным клоуном и фееричным актером-комиком...Мало кто видел Юрия Никулина таким официальным - миллионам зрителей он запомнился смешным и ироничным клоуном и фееричным актером-комиком...Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Трижды договаривались по телефону с Юрием Владимировичем о встрече, да все как-то откладывалось, переносилось… В последнем разговоре он спросил: «А вам как лучше - в цирке или дома?» «И в цирке, и дома!» Представляю его улыбку при этих словах…

Он говорил, что цирк поздним вечером, когда пустеет, совсем другой и, чтобы понять сущность его, лучше, конечно, увидеть ночью. Но не получилось… Ушел артист. Смыл клоун грим с лица…

А дом его - вот он, стоит на Большой Бронной - высокий, спокойный, как уверенный в себе человек.

Девятый этаж… Дверь открывает маленькая, очень милая женщина с усталым, как мне тогда показалось, лицом. Татьяну Николаевну я сразу узнал: видел ее фотографии.

Как они познакомились… Совершенно случайно. Он - цирковой артист, она - студентка сельскохозяйственной академии. Никулин тогда работал ассистентом у Карандаша, и тому понадобилась для нового номера лошадь, да позабавнее. Откуда-то узналось, что в Тимирязевке есть молодой жеребец, перед которым Конек-Горбунок - красавец немыслимый, вот Никулин и поехал его посмотреть. Увидел и сел: не лошадь, а такса! И звали чудное животное - Лапоть. При чем здесь она, Танюша? А ей и еще двум студенткам поручили присматривать за этим животным, которое в цирк все-таки увели.

Что потом… Потом Лапоть Юрия чуть не убил. На первом же представлении: убегая с манежа, Никулин неведомо как оказался под копытами и его в буквальном смысле перемололо - унесли с манежа в крови… Таня в больнице его навещала, конечно же, и эти встречи незаметно для них самих делали их ближе и ближе. Ему - 28, ей - 20, повела она его к родителям знакомиться. А родственники разом вздохнули: «Клоун в цирке? Ах какой ужас!» А Марья Петровна, мать Тани, едва увидев Никулина, сразу полюбила, и он стал ее называть «моя вторая мама». Сошлось у Юрия и Тани, крепко сложилось.

Долгие - прекрасные и безумно утомительные - гастроли из города в город, Таня его ассистентка, выходила этаким скромным, прелестным мальчиком, дурочки девчонки даже влюблялись, метали записочки с назначением свиданий, а они с мужем только посмеивались: значит, отлично все получалось, если зритель подвоха не видел.

«Как вы его кормили дома, Татьяна Николаевна?» Он был очень неприхотлив в еде, обожал куриную лапшу, макароны по-флотски, котлеты с макаронами. Хотя и по миру поездили, и вкушать всякое довелось, но нет, все равно из ее рук, дома было вкуснее.

«А одевался он как?» - интересно же, как великий клоун выглядит в жизни обыденной… Если одежду покупали за границей, он выбирать не любил: садился где-нибудь в укромный уголок и выжидательно затихал, а она ходила, смотрела. Когда выбирала, звала его оценить. Любил свитеры, ботинки без шнурков - так удобнее: сунул ноги, и все дела.

Сына Максима из роддома привезли в коммуналку и только в 1970 году получили свою первую квартиру. А ездить продолжали так много, что маленький Максим, увидев папу после долгой поездки, встретил и огорошил: «Здравствуйте, дядя…»

Михаил Николаевич Румянцев - Карандаш, цирковой наставник Никулина, пока работали вместе, говорил: «С тебя, Юра, причитается!» Никулин прикидывался, хотя и понимал, о чем речь: «За что?» «Я вас поженил», - ответствовал Карандаш. Хотя, само собой, поженил-то их с Татьяной не кто иной, как незабвенный Лапоть.

Давно уже нет и Татьяны Николаевны… А Юрий Владимирович, отлитый в бронзе, встречает, как и прежде, со своей удивительно доброй улыбкой возле им и нами любимого цирка…

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В плену огня: 5 страшных катастроф в небоскребах
Миф о повышенной опасности жизни в небоскребах, вроде бы, давно развеян, однако многие до сих пор относятся к высоткам с подозрением. И на то есть свои причины: авария может произойти в любом доме, но далеко не каждая из них окажется столь масштабной
Новости 24
В России уровняли цену на водку любой крепости
Кадыров во время хаджа планирует встретиться с королем Саудовской Аравии
В Кремле подтвердили приглашение Ким Чен Ына в Россию
Новый фильм с Кевином Спейси собрал в прокате всего $287 за первый уикенд
В мире растут продажи телефонов без выхода в интернет
Жириновский: Английский язык в школах должен быть платным
Матвиенко призвала сокращать разрыв в зарплатах мужчин и женщин
На Украине ответили США на обвинения в предательстве
Тренер "Локомотива" признался, что Смолову пока тяжело в новой команде
Встреча Патрушева и Болтона состоится 23 августа в Женеве
После крупного ДТП в Москве из багажника автомобиля извлекли человека
Актриса Галина Польских попала в больницу с сильнейшей аллергией
Похолодание придет в Москву уже на следующей неделе
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8‍ балла
Президент Афганистана призвал талибов* к временному перемирию
Премьер-министром Словении стал бывший комик-пародист
Частные авиакомпании рассказали о самых странных причудах своих клиентов
В Индонезии произошло новое землетрясение магнитудой 6,9 балла
Составлен рейтинг самых популярных у россиян автомобилей на "механике"
Пьяный водитель сбил толпу людей возле ночного клуба по Франции
Контракт на поставки Минобороны новых Су-57 будет подписан до конца лета
Египетские ученые выяснили, кто был похоронен в таинственном черном саркофаге