2018-08-20T13:49:06+03:00
Звезды

Анна Хилькевич стала мамой во второй раз

У звезды «Универа» родилась девочка
Ольга АНТОНОВА
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Актриса Анна Хилькевич.Актриса Анна Хилькевич.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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За несколько дней до родов Анна Хилькевич – актриса с большим чувством юмора, устав от вопросов, когда же она родит, даже организовала тотализатор для поклонников на имя, дату родов и пол ребенка. Пообещала денег тому, кто все параметры угадает правильно. Так, вот: 20 августа, дочь, имя,правда, Хилькевич пока не назвала. Ну, а мы поздравляем, Анну! Еще одна дочка - это всегда прекрасно!

"Дождались.... нашего, по-настоящему долгожданного, львёнка,вернее, львицу. теперь у Ариашеньки есть подруга по жизни)))) или родной человечек, которого можно по-сестрински потроллить. Это был трудная, но очень плодотворная ночь! Спасибо всем, кто принимал участиe", - написала звезда "Универа" в своем инстаграме.

annakhilkevichannakhilkevich
Дождались.... нашего, по-настоящему долгожданного, львёнка вернее, львицу теперь у Ариашеньки есть подруга по жизни)))) или родной человечек, которого можно по-сестрински потроллить Это был трудная, но очень плодотворная ночь! Спасибо всем, кто принимал участие Я ещё много всего напишу(и про победителя обязательно тоже)... а пока... мы спать
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Слухи о беременности Хилькевич начали ходить еще в начале 2018 года. Например, очередная волна разговоров о том, что семья ждет прибавления, прошла по сети после появления артистки на премьере фильма "Купи меня". Уже тогда окружающим стали заметны округлившиеся формы актрисы.

Напомним, Хилькевич состоит в браке с бизнесменом Артуром Волковым. Паравоспитывает дочь Арианну, которая родилась в декабре 2015 года в элитном столичном госпитале «Лапино».

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Хилькевич-то пошутила, но 13 тысяч поклонников, которые оставили свои предположения по поводу пола и даты рождения малыша были очень серьезны. Причем, большинство фолловеров звезды пришли к выводу, что Анна все-таки ждет девочку и родится она 17 августа. Получается, завтра?! Ждать осталось совсем недолго. (подробности)

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