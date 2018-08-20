2018-08-20T13:51:25+03:00
Экономика

Эксперты узнали, как сохранить максимальную зарплату после выхода на пенсию

Для этого лучше как можно дольше оставаться на прежнем рабочем месте
Евгений БЕЛЯКОВ
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По данным эуспертов ВШЭ, средняя продолжительность работы на пенсии сейчас составляет 6,4 года.По данным эуспертов ВШЭ, средняя продолжительность работы на пенсии сейчас составляет 6,4 года.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Двое из пяти пенсионеров продолжают трудиться, находясь на заслуженном отдыхе. Такой вывод делают исследователи Высшей школы экономики. По их данным, средняя продолжительность работы на пенсии сейчас составляет 6,4 года.

Эксперты выяснили одну закономерность. Самый большой доход остается у тех, кто сумел сохранить за собой имеющуюся должность. То есть продолжает трудиться на прежнем рабочем месте. Как правило, наиболее лояльны к пожилым работникам в бюджетных организациях. В отличие от сферы финансов и высоких технологий.

А вот у тех, кто не смог удержаться в штате или кого «ушли», зарплата падает примерно в полтора раза. Это связано с тем, что по профессии работу в этом возрасте найти сложнее. А низкоквалифицированный труд, традиционный для пенсионеров, оплачивается хуже. Как правило, мужчины устраиваются на подработку сторожами и дворниками, а женщины - уборщицами, продавцами, билетными кассирами и консьержками (в среднем 30 - 40% приходится на эти должности). Как правило, найти вакансию здесь проще, но большая доля подобных работников находятся в серой зоне, то есть частично или полностью получают зарплату в конверте.

Примечательно, что уровень безработицы среди пенсионеров невелик. Как показал социологический опрос Высшей школы экономики, из желающих продолжать трудиться только 3,3% не могут найти работу. Остальные на пенсии осознанно предпочитают не работать, а нянчиться с внуками и заниматься огородом.

Напомним, в середине июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о плавном повышении пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Второе чтение запланировано на конец сентября.

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В конце сентября нижняя палата парламента будет обсуждать во втором чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Сейчас чиновники и эксперты активно обсуждают нюансы грядущих изменений. Мало кто спорит с тем, что возраст надо повышать. Другое дело - каким образом это делать и как смягчить последствия реформы (подробности)

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