2018-08-20T14:06:20+03:00
Экономика

Будет ли дорожать бензин из-за растущих оптовых цен

Стоимость горючего на бирже начала повышаться впервые с мая
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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По мнению экспертов, оптовые цены на топливо сейчас начали расти из-за того, что нефтебазы создают запасы топлива.По мнению экспертов, оптовые цены на топливо сейчас начали расти из-за того, что нефтебазы создают запасы топлива.Фото: Иван ВИСЛОВ
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За последнюю неделю оптовые цены на бензин выросли на 7%. Тонна Аи-92 теперь стоит 46 тыс. руб., Аи-95 — 49 тыс. руб. При этом, средняя розничная цена на бензин в России снижается с середины июня — литр 92-го за два месяца подешевел на 76 копеек. Теперь стоит ждать подорожания?

- Не думаю, что топливо станет дорожать на заправках в ближайшее время, - рассказал «КП» источник в Федеральной антимонопольной службе. - Еще в апреле тонна Аи-92 стоила на бирже 50 тыс. руб. Это на 8% больше, чем сейчас. Розничные цены с начала года выросли сильно, но почти не опустились вслед за оптовыми. Сейчас сети АЗС и так работают с неплохой прибылью. Даже небольшое повышение оптовых цен не способно перекрыть сильное падение последних месяцев.

По мнению экспертов, оптовые цены на топливо сейчас начали расти из-за того, что нефтебазы создают запасы топлива. Осенью несколько заводов закроется на профилактический ремонт. Производство снизится. Владельцы АЗС к этому готовятся.

Напомним, с января 2018 года розничные цены на бензин поднялись на 11%. Сейчас литр 92-го в среднем можно купить за 42 руб., а 95-го - за 45 руб.

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Растут налоги на добычу нефти, акцизы на бензин и дизтопливо, меняются цены на мировом рынке - добывающие компании, нефтеперерабатывающие заводы, даже оптовики-нефтебазы могут торговать себе в убыток. (подробности)

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