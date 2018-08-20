На водку разной крепости установили единую цену

СЕГОДНЯ 14:11 2018-08-20T14:13:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Любой россиянин, наверное, на генетическом уровне знает, что крепость водки – 40 градусов. Однако есть еще так называемая «слабая водка» крепостью от 37 до 40%. Она продается в магазинах, как правило, дешевле. В начале июля Минфин отдал приказ установить единую минимальную цену на любой вид водки в стране. С 20 августа он вступает в силу. Теперь пол-литра любой крепости должно стоить не менее 205 рублей.

- В России сейчас вообще нет водки крепостью ниже 40 градусов. Ее как-то не принято ни производить, ни продавать, - говорит Вадим Дробиз, директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя. – Поправка Минфина – это предупредительная мера. Лазейкой с более низкой ценой могли воспользоваться недобросовестные производители. Теперь ее прикрыли.

Минимальная розничная цена на алкоголь устанавливается в России, начиная с 2009 года. Таким способом государство борется с нелегальным производством спиртного. Считается, все что ниже официальной минимальной цены – контрафактная продукция. Помимо водки, стартовая стоимость установлена на коньяк – не менее 371 рубля за пол-литра. И на шампанское – не менее 164 рублей за бутылку 0,75 литра.