Алексей Воробьёв закрутил роман с бразильской актрисой

СЕГОДНЯ 14:40 2018-08-20T15:21:24+03:00

Изменить размер текста: A A

После череды ярких романов с русскими актрисами и певицами, Алексей Воробьев, судя по всему, поставил свою личную жизнь на паузу. Он решил попробовать себя в серьезном кино и принял участие в съемках триллера «Горные огни», где исполнил одну из главных ролей. Но в тот момент, когда казалось бы совсем нет времени для личной жизни, любовь сама нашла его. Во время съемок он познакомился с бразильской актрисой Аной Гавлак. Российский певец был так очарован девушкой, что чуть позже попросил ее принять участие в съемках и его нового клипа. И она согласилась. Вскоре молодые люди начали встречаться, и сейчас, кажется, не мыслят жизни друг без друга.

Поклонники российского артиста считают, что он и Ана хорошо смотрятся друг с другом, а девушка отличается не только привлекательностью и харизмой, но и скромностью.

По признанию исполнителя, он и его возлюбленная уже живут вместе.

А тем временем, Воробьев хочет попробовать себя и на новом поприще – режиссуре.