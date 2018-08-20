Россия и Германия договорились дружить против Трампа?

СЕГОДНЯ 14:42 2018-08-20T15:14:26+03:00

Владимир Путин и Ангела Меркель во время переговоров 19 августа 2018 г. Фото: REUTERS

Что обсуждали Путин и Меркель в резиденции под Берлином [видео]

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ГУСИ В ЯБЛОКАХ

Осматривая загородную резиденцию Ангелы Меркель в Мезеберге, невольно сравниваешь ее с загородной резиденцией Владимира Путина в Ново-Огарево. Но если у Путина в десяти километрах от МКАД — это фактически пригород Москвы, то у Меркель — деревня деревней. 60 километров от Берлина, причем последние десять приходится ехать по таким узким двухполосным дорогам в лесу, что можно и испугаться такой глухомани. Парковка для автобусов журналистов — в чистом поле.

Обнесенный высоким забором дворец XVIII века, в 2007 году взятый в аренду правительством Германии на 20 лет, стоит среди частных деревенских домов. То есть буквально: вот тут Меркель, а через дорогу чей-то огородик, морковь еще не всю с грядок убрали. Чтобы попасть во двор резиденции, журналистам пришлось проходить проверку в небольшой пристройке напротив, выходя из нее в чей-то сад. Деревья, усыпанные яблоками и грушами, гуси... Журналисты тут же продегустировали: груши оказались вкусными, а яблоки — так себе.

В ОБХОД УКРАИНЫ

Меркель не стала трястись по проселкам, а прилетела в свою резиденцию на вертолете за час до прибытия Путина. Лимузин президента России въехал во двор, госпожа канцлер спустилась с крыльца навстречу и сразу повела Путина расписываться в Книге почетных гостей.

Поскольку переговоры ожидались долгими, то заявления для прессы решили сделать до начала встречи. Не в ночи же заявления делать.

- По моему, спорные вопросы можно решить путем диалога, поэтому я рада принимать Путина здесь, в Мезеберге, - заявила Меркель и обозначила основные темы — Сирия, Украина, «Северный поток-2».

Владимир Путин и Ангела Меркель после пресс-конференции по итогам переговоров.Фото: REUTERS

С газопроводом все вообще было непросто. Вроде бы и Германии он нужен позарез, но и «подшефную» Украину бросать без транзита (что грозит убытками Киеву) Меркель не хочется, а тут еще и Дональд Трамп ходит кругами со своим сжиженным газом и санкциями.

- Я считаю, что даже после запуска "Северного потока 2" Украина должна продолжить играть роль в газовом транзите в Европу, - нашла удобную формулировку Меркель.

- "Северный поток 2" - это исключительно экономический проект и он не закрывает возможности продолжения транзитных поставок российского газа через Украину, - поддержал ее Путин, но с важной оговоркой. - Хочу отметить, главное - чтобы этот транзит украинский был экономическим во всех смыслах этого слова.

С Украиной сложностей хватает всем - что с газом, что без газа.

- Мы, конечно, будем говорить об Украине, - сказал Путин. - В контексте урегулирования украинского кризиса, который, к сожалению, никак не продвигается. Нужно подчеркнуть безальтернативность Минских соглашений, нашу заинтересованность в работе Норманской группы. Надеюсь, нам удастся продвинуться по этому направлению.

СИРИЙЦАМ — ДОРОГА ДОМОЙ

Как ни странно, но по Сирии у двух держав больше взаимопонимания. Меркель призвала все страны сплотиться, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в послевоенной стране.

- Важно наращивать помощь сирийскому народу и помогать тем районам, куда могут вернуться беженцы, - сказал Путин. - В Иордании - миллион беженцев, так же и в Ливане, в Турции три миллиона беженцев. Это потенциально огромная нагрузка на Европу. Поэтому нужно сделать все, чтобы эти люди могли вернуться домой. А для этого нужно делать элементарные вещи: помочь восстановить водоснабжение, канализацию, медицину. Думаю, в этом заинтересованы все, в том числе и Европа.

«ПОШЛИ» ПО-РУССКИ

Кто-то из журналистов выкрикнул вопрос про визит в Австрию — на свадьбу к главе МИД этой страны.

- Пошли! - по-русски сказала Меркель, но Путин все же коротко ответил:

- Это была хорошая поездка, очень добрая. Но это был частный визит.

После чего Путин и Меркель действительно ушли, чтобы проговорить больше трех часов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже рассказал журналистам об итогах диалога.

- Переговоры были длительные, очень обстоятельный разговор по темам, которые в целом были обозначены в заявлении президента и канцлера, - сказал он, пояснив, что одной из главных тем все же был "Северный поток 2". - Лидеры выступили против политизации проекта и обсудили транзит газа через Украину. Не стояло цели достигнуть каких-то договоренностей в связи с санкциями США. Но в целом обменялись пониманием того, что проект нужен. И он должен быть завершен. Поэтому надо принять меры, чтобы оградить его от неконкурентных нападок со стороны третьих лиц.

Отдельно Путин и Меркель поговорили и о Трампе, обсудив "непредсказуемость поведения ряда стран в вопросе пошлин, и выразив опасения, что это может иметь негативные последствия для мировой торговли". То есть дружить России и Германии предстоит не просто так, а как бы "против США". Ведь именно американский президент своими санкциями и пошлинами активно вмешивается в жизнь и России, и Европы.

Сирийский вопрос давно перестал разводить Москву и Берлин по разным сторонам, здесь интересы двух стран тоже совпадают.

- Путин отметил набирающий динамику процесс возвращения беженцев, призвав европейские столицы вносить свой вклад в то, чтобы придать этому необратимый характер, - сказал Песков. - Была затронута и тема политического урегулирования в Сирии - с участием всех сторон.

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