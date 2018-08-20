2018-08-20T15:16:57+03:00
Звезды

«Слезай с мотоцикла, а то папка заругает!»: Алек Болдуин недоволен слишком откровенными снимками дочери

Свое мнение он высказал сразу же под фото
Ольга АНТОНОВА
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Дочка Алека Болдуина Айрленд.Дочка Алека Болдуина Айрленд.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Актеру и режиссеру Алеку Болдуину ее повзрослевшие детки не дают ни минуты, чтобы расслабиться. 21-летняя Хейли, например, вопреки воли отца, закрутила роман с Джастином Бибером и говорят, уже собирается за него замуж. А вот старшая, Айрленд в последнее время стала все чаще постить в свой инстаграм откровенными фото себя, любимой. Из последних, провокационных – она, в бикини, верхом на мотоцикле.

«Будь особенным», - гласит подпись под фото.

Однако, ее отцу, несмотря на то, что всю жизнь он провел не в самом пуританском Голливуде, снимок показался очень откровенным. И Алек Болдуин, не особо активный пользователь соцсетей, даже оставил комментарий под фото:

irelandbasingerbaldwinirelandbasingerbaldwin
a little @solidandstriped in the desert
11526 отметок «Нравится»157 комментариевInstagram

«Нет. Просто... нет», - написал он.

Фолловеры Айрленд тут же решили вступиться за девушку и попросили Болдуина дать дочери дышать свободно и не забывать, что она вообще-то модель.

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