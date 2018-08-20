Опять «25»: ЦСКА и «Спартак» начинают новую фанатскую войну

СЕГОДНЯ 15:04 2018-08-20T15:27:50+03:00

Если ее не становить, во время очного матча двух самых главных врагов в российском футболе, все может закончится страшно [видео]

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Войны фанатов возвращаются на российские стадионы. Спустя месяц после ЧМ-2018 самое яркое и скандальное событие чемпионата страны - акция фанатов ЦСКА. На 25-й минуте матча с тульским «Арсеналом» трибуны армейского стадиона взорвались 25-ю баннерами против главного врага - «Спартака» и его игроков и тренера. Так поднимается очередная волна противостояния ЦСКА и «Спартака». Если ее не становить, 23 сентября во время очного матча двух самых главных врагов в российском футболе, все может закончится страшно.

ЦСКА и Спартак начинают новую фанатскую войну.

«Обколются своим кокаином и бегут в «Спартак»

Не зря все вертится вокруг числа «25». Под этим номером в ЦСКА играл Роман Еременко. В 2016 году допинг-тест показал наличие в его организме кокаина, и игрок был дисквалифицирован на два года. ЦСКА разорвал контракт с футболистом, но вроде как остался с ним в хороших отношениях и ждал, что Еременко после дисквалификации вернется в команду. Но тот решил перейти в стан заклятых врагов - в «Спартак». Сами красно-белые были не очень рады сделке. «Зачем нам перебежчик с не лучшей репутацией?», - задавались вопросом некоторые болельщики «Спартака». А фанаты ЦСКА, похоже, оказались в ярости. Она выплеснулась на трибуны плакатами. «Обколются своим кокаином и бегут в «Спартак», «Для вас нормально, для нас аморально», «Тебя точно отпустило?», - те немногие цензурные надписи, что значились на них.

Роман Еременко провел три сезона в составе ЦСКА перед тем, как перейти в стан их непримиримых соперников. ФОТО Станислав Красильников/ТАСС

«Каррера убил двух девушек»

Были и другие, в частности про главного тренера «Спартака». «Каррера убил двух девушек», - значилось на нем. В 2011 году Каррера, находясь за рулем, сбил двух 23-летних девушек. Те вышли из машины, когда чуть ранее на трассе случилась другая авария, осмотреть повреждениях, а тренер их не заметил. За непредумышленное убийство он был осужден на 2,5 года.

Были оскорбительные и нецензурные надписи в адрес экс-игроков «Динамо», перешедших в «Спартак». Но какое отношение имеет они и та давняя трагедия к нынешнему переходу Романа Еременко? В фанатских войнах нет особенной логики.

Месяц до столкновения

Здесь нет правых. Фанаты ЦСКА не думают, что пишут. Менеджеры «Спартака» не понимают, какую провокацию творят, заключая контракт с Ерменко. Странно ведет себя и руководство ЦСКА. Клуб вообще никак не отреагировал на эту акцию - не осудил ее, не обещал разобраться, как баннеры оказались на стадионе да еще в таком количестве.

Но если сейчас сделать вид, что ничего не произошло, война будет набирать обороты. Наверняка, фанаты «Спартака» будут чем-то отвечать. Возможно, тоже плакатами, возможно более жесткими акциями. Хорошо еще, что матч ЦСКА - «Спартак» состоится только 23 сентября. За месяц страсти могут чуть утихнуть. А может быть и, наоборот, разгореться. И тогда Москва увидит такое огненное дерби, которое точно закончится трагедией.

Как это происходит в Голландии

А тем временем в Голландии на матче на переполненных трибунах фанаты «Фейенорда» и «Эксельсиора» повернули другую акцию. Они с верхнего яруса забросали нижний мягкими игрушками. Сотни плюшевых зверей, брошенных невидимыми руками, летели на кресла, где футбол в это время смотрели пациенты из детской больницы и их родители.