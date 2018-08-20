Мобильные операторы начали отменять роуминг в России

СЕГОДНЯ 15:21 2018-08-20T15:33:24+03:00

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«Большая четверка» сотовых операторов в ближайшие 2 недели отменит внутрисетевой роуминг. Это значит, что в поездках по России все входящие и исходящие вызовы абонента будут стоить столько же, сколько и в домашнем регионе.

Первым от платы за междугородные звонки в поездках отказался «Вымпелком» (Билайн). Он отменил внутрисетевой роуминг с 20 августа. С 27 августа дополнительную плату отменят в Tele2. С 1 сентября это сделает «Мегафон». Для 90% абонентов МТС роуминг уйдет в прошлое с 31 августа, для оставшихся — с 30 сентября.

По подсчетам аналитиков, сетевой роуминг составлял 2-3% дохода операторов. К его отмене компании готовились больше года - в августе 2017 федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла решение роуминг отменить. Одни эксперты считают, что в связи с отменой повышение цен за услуги связи не произойдет. Потому что мы уже платим больше, чем нужно.

—Около полугода назад большинство тарифных планов выросло в стоимости из-за того, что нужно было компенсировать внутрисетевой роуминг. Все это время мы платим за связь уже чуть-чуть больше, - говорит Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. – Причем повышение цен произошло для всех: и для тех, кто ездит по стране и пользуется роумингом и для тех, кто этого не делает.

Другие считают, что рост цен на тарифные «пакеты» услуг (звонки, смс, интернет) мы все-таки увидим. Не столько из-за отмены роуминга, сколько из-за нарастающего давления на сотовых операторов.

- Отмена роуминга – благое дело. Но нужно было этим заниматься лет 5 назад. Сейчас, по нашим данным, только 20% абонентов совершают поездки за переделы домашнего региона. И у них подключены специальные опции и услуги, которые позволяют экономить за междугородних звонках. Остальным 80% данная инициатива не нужна. Главное, чтобы теперь не произошел рост цен на услуги связи для всех. А он может произойти, - говорит Денис Кусков, глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily. - За последние 3 года на сотовых операторов чего только не «навешали»: и отмену роуминга, и «закон Яровой», и чтобы ФСБ одобряло сим-карты. Все это требует затрат со стороны операторов, вряд ли они захотят брать их из своей выручки. Так или иначе, это будут деньги абонентов. В России в среднем связь обходится в 300 рублей на человека в месяц. Я думаю, эта цифра скоро вырастет.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Отмена роуминга в России: эксперт рассказал о стоимости услуг

Ведущий аналитик Мобайл Рисёч груп Эльдар Муртазин прокомментировал, как отмена роуминга повлияет на стоимость услуг мобильных операторов.

«Отмена внутрисетевого роуминга готовилась больше года. За это время операторы подняли цены на свои услуги в рамках пакетных тарифных планов. То есть фактически в обороте внутрисетевой роуминг составлял 1,5-2 процента», - рассказал Муртазин в интервью Радио «Комсомольская правда» (подробности)