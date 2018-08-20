Россияне поверили в заговор против страны

СЕГОДНЯ 15:30 2018-08-20T15:39:44+03:00

Изменить размер текста: A A

То ли масонские проделки, то ли козни Запада, но, как выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян убеждены, что величие нашей страны хотят принизить. Мол, существует целая группа лже-экспертов, которые намеренно переписывают русскую историю.

В «теорию заговора» верят в основном взрослые люди, которые в сами пережили распад СССР и многие другие исторические этапы. И они видят, как искажается историческая правда. А вот молодежь, не заставшая крутых поворотов эпохи, в меньшей степени обращает внимание на псевдоисториков.

- Действительно существует целая группа авторов (журналисты, политики, публицисты и историки), которые занимаются переписыванием целых параграфов российской истории, - рассказал "КП" научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил МЯГКОВ. - Они это делают по заказу, ведь история выступает в роли политической дубинки. Вот сейчас начнутся свистопляски вокруг августовского пуча 1991 года, вокруг подписания между Германией и СССР пакта о ненападении. Цели участников манипуляций очевидны. Например, обвинить Советский Союз в развязывании Второй мировой в равновеликой ответственности с нацистами. А тут уже можно и поднять вопрос об исключении России из Совбеза ООН.

Существует группа лиц, которые стремятся подменить исторические факты, чтобы навредить России, приуменьшить ее величие?

Ответы

Да - 66% (от общего числа опрошенных)

51% (в возрасте 18-24)

56% (в возрасте 25-34)

65% (в возрасте 35-44)

72% (в возрасте 45-59)

72% (в возрасте 60 и старше)

Нет – 26% (от общего числа опрошенных)

47% (в возрасте 18-24)

34% (в возрасте 25-34)

27% (в возрасте 35-44)

21% (в возрасте 45-59)

18% (в возрасте 60 и старше )

Затрудняюсь ответить – 8% (от общего числа опрошенных)

2% (в возрасте 18-24)

10% (в возрасте 25-34)

8% (в возрасте 35-44)

7% (в возрасте 45-59)

10% (в возрасте 60 и старше)