«Это - бред»: Бурбулис прокомментировал утверждения Руцкого - якобы Ельцин в дни путча ГКЧП «собирался сбежать в посольство США»

СЕГОДНЯ 15:40 2018-08-20T15:56:35+03:00

Геннадий Бурбулис о "бегстве Ельцина" в августе 1991: "Грустно, и печально, и обидно, что сегодня могут распространяться эти нелепицы". Фото: Борис КУДРЯВОВ

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- Геннадий Эдуардович, одно из изданий опубликовало интервью Александра Руцкого. И со вчерашнего дня муссируются два слуха. Первый: Ельцин - в августовские дни 1991-го, когда ГКЧП ввел чрезвычайное положение, пытался сбежать в посольство США в Москве. И - второй слух: Президент России во время августовского путча якобы «все дни был в запое».

- Александр, скажите, как мы с вами, люди, которые насквозь, по горизонтали и по вертикали знаем и чувствуем историю российскую, тем более новую, - можем это всерьез комментировать?

Геннадий Бурбулис, экс-Госсекретарь России - о "заявлениях" Александра Руцкого по поводу "запоя" Бориса Ельцина в дни путча ГКЧП: Как можно комментировать бред, возможно, не совсем здорового человека? 00:00 00:00

- А что делать, если вторые сутки в топе эта новость.

- На бред, возможно, не совсем здорового человека такая реакция и такое доверие... К этим нелепостям. Как это может быть?

- Там нет никакого доверия, просто ляпнули, и все тут же цитируют. Вы же были рядом с Борисом Николаевичем все это время...

- Я хочу сказать, что и грустно, и печально, и обидно, что сегодня могут распространяться эти нелепицы. Можно только посочувствовать тому человеку и тем людям, которые этим с энтузиазмом заинтересовались, за их нездоровое восприятие нашей прекрасной, трагической и драматической истории.

Борис Николаевич был все эти дни решительным, вдумчивым и мудрым лидером нашего противостояния с ГКЧП. Он оказался готов к этому испытанию и принимал решения чрезвычайные, в рамках своей выдающейся интуиции политического деятеля.

Два кульминационных примера, которые характеризуют все, что с нами, с «Белым домом», с живым кольцом, со всей страной в эти три дня происходило. Это утро на даче у Ельцина № 36…

- 19-го?

- Да, 19-го. Когда мы быстро-быстро собрались, без каких-либо рассуждений и особых обсуждений была сформулирована концепция воззвания к народу, содержание, дух и смысл которого оказался в высшей степени безупречным.

И то, что был взят под безусловную защиту Михаил Горбачев, и его устранение или отстранение было квалифицировано как преступление конституционное. И то, что в эти же минуты была сформулирована наша оценка ГКЧП как заговора против законов, против долгожданной и во многих отношениях зародившейся идеи меняться и развиваться.

И самое главное, было сформулировано прямое и открытое обращение или воззвание к жителям России, для того чтобы сплотиться и объединиться в защите нашего достоинства и нашего желания и права жить в новой системе ценностей – свобода, демократия, рынок и права человека.

И второе. Через несколько часов, около 12 часов дня…

- Это тоже 19-го?

- Да. Когда мы находились в кабинете Бориса Николаевича, и стало ясно, что окружают «Белый дом» танки, - люди, которые к этому времени образовали то выдающееся духовное и нравственное явление, которое осталось в истории как живое кольцо, - прибежал помощник и сообщил, что некоторые танковые экипажи общаются с людьми, разговаривают, задают друг другу вопросы и слушают ответы.

Ельцин мгновенно, без каких-либо раздумий, колебаний: «Как общаются с людьми? Я иду туда». Порыв, что называется, не обсуждаемый. Я начал убеждать: «Борис Николаевич, наверное, этого нельзя делать. Мы не знаем, что задумано, не знаем, кто на крышах ближайших домов... Мы не знаем, какие могут быть провокации. И рисковать президенту в этих условиях, видимо, не стоит».

Он на секунду задумался: «Ладно, пойдемте, посмотрим с балкона «Белого дома», своими глазами увидим, что там происходит».

Выходим на балкон. Опять мгновение – «Дайте мне текст обращения, я иду туда». Приходим. Забирается на танк, мы забираемся вместе с Борисом Николаевичем. Он зачитывает этот текст, на котором еще не остыли чернила – буквально прошло несколько часов.

Эту историческую сцену: Ельцин на танке - символе тоталитарной системы, который во всем мире был угрозой нормальной жизни, на танке, который приехал его блокировать и арестовывать, - он зачитывает это обращение.

Все информагентства, которые в это время были в Москве, это записывают на видеокамеры и на магнитофоны. И через полчаса-час эти кадры во всем мире были буквально на целые сутки предметом интереса, раздумий и показа.

- Я понял так, что эти измышления Александра Руцкого о какой-то пьянке, о намерении бежать в посольство США, - они никак не вписываются в этот образ Ельцина, который был решительным, очень адекватным?

- Не хочу даже обсуждать и комментировать.

Еще раз говорю, можно посочувствовать здоровью Руцкого, тем более, что годы идут, а память, видимо, каким-то образом травмирована многими причинами.

...И уже через час начались звонки в кабинет Бориса Николаевича. Звонили главы государств, уточняли, обсуждали.

Если хотите, этот поступок разблокировал Москву и Россию для мирового сообщества.

А главное - люди, с вокзалов, аэропортов, после ночной смены, студенты с занятий - все стремились к «Белому дому», защищать себя, защищать своих близких...

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