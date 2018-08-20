Туристка свалилась за борт и выжила благодаря песням и йоге

СЕГОДНЯ 15:44 2018-08-20T16:07:12+03:00

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46-летняя Кэй Лонгстафф- финансист в крупной компании решила сделать себе подарок на день рождения и купила путевку из Хорватию в Италию на круизном лайнере. И первые два дня нарадоваться не могла, какая она молодец. На третий в большом зале организовали вечеринку с вином, а после ее окончания - серьезный финансист забыла про то, что она серьезная и решила сделать селфи на фоне ночного моря. Что именно пошло не так доподлинно неизвестно, возможно, женщина слишком перегнулась через перила лайнера, но протрезвела она в тот момент, когда уже оказалась в холодной воде. Шок, паника!

Но Кей быстро собрала себя в руки и вспомнила, как ее учили на йоге, что при любой стрессовой ситуации главное! – правильно дышать. Глубокий вдох и медленный выход, так и плыла. Когда уставала, ложилась на спину. Иногда было очень страшно, тогда начинала петь песни. Старалась выбрать повеселее. Конечно, случались минуты и отчаяния, особенно, когда к середине ночи вода стала совсем холодной и Кей поняла, что начала замерзать. Женщину обнаружили спустя десять часов в ста километрах от берега.

«Благодаря камерам видеонаблюдения мы выяснили точное время падения пассажирки и рассчитали место нахождения судна в этот момент», — уточнил представитель министерства моря, транспорта и инфраструктуры Хорватии Дэвид Родас.

«Когда мы подплыли, британка размахивала руками в воде. Это настоящее чудо! Она выжила, упав с 20-метровой высоты и проплавав в море десять часов», — удивился капитан корабля Ловро Орескович.

После спасения пассажирку госпитализировали в больницу города Пула, ее жизни ничего не угрожает.

«Я очень везучая, раз осталась в живых», – говорит Кей Логнстафф. Когда ее вытащили из воды, на ней были только джинсовые шорты и топ.

Напомним, в июле сотрудник круизного лайнера компании Norwegian Cruise Line упал за борт и был замечен в океане персоналом судна компании Carnival Cruise Line спустя почти сутки. Ночью члены экипажа норвежского лайнера заметили, как их 33-летний коллега упал за борт, и сообщили об этом в службу спасения. Через десять минут на помощь вылетел поисковой самолет, однако найти мужчину удалось лишь спустя 22 часа в 21 морской миле от берега Кубы.