Влюбленные, которые расстались 60 лет назад, планируют пожениться

СЕГОДНЯ 19:00 2018-08-20T19:06:18+03:00

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Молодость беспечна и категорична. В 25-30 лет кажется, что вся жизнь еще впереди, и сколько еще будет этих влюбленностей?! Да целое море. И только годы спустя, многие понимают,что тогда, в юности, они не разглядели настоящую любовь. У 84-летнего Рона Оуэна и 79-летней Рут Холт была та самая история. Они променяли свое счастье на большие амбиции и неизведанные горизонты, но судьба дала им второй шанс, и снова свела их. Спустя 60 лет. Как в добром голливудском фильме.

Эта история началась в 50-х годах. 19-летняя Холт и 23-летний Оуэн сначала вместе работали, потом стали бегать на свидания, и однажды в кондитерской Рон сделал любимой предложение руки и сердца. Но сразу же после этого, Рону предложили строить карьеру певца, для чего нужно было переехать в Лондон. Рут ехать отказалась, семейные обстоятельства, и пара на этой почве рассорилась. Поругались и расстались в один миг. Через некоторое время Рут вышла замуж и уехала сначала в Саудовскую Аравию, а затем в Индию. В 1983 году она вернулась в Великобританию и развелась с мужем. И зажила одна: устала и от переездов, и от закидонов мужа. Рон же всю жизнь прожил холостяком.

Первая любовь оказалась единственнойФото: Личный архив

Вернуться жить на родину оба решили к пенсии. По иронии судьбы, местом для жительства выбрали один пансионат. К тому времени, как в дом престарелых переехала Рут, Рон уже несколько лет жил там, подрабатывая певцом в местном клубе. На одном из вечером старая возлюбленная и увидела прежнюю любовь. Она сразу узнала своего бывшего парня, которого, по ее словам, никогда не забывала.

- Это было такое странное чувство. Вроде бы и столько времени прошло, а будто и не было этих 60 лет! Он запел, и я заплакала! - призналась Рут. Разволновался и Рон. Позже он признался, что не ожидал, что когда-то они снова встретятся. И пригласил на свидание - в кондитерскую.

Уже вскоре пара решила поселиться под одной крышей. А через 4 года Рон сделал возлюбленной предложение. Сейчас они отмечают, что никогда не переставали любить друг друга.