Марсоход «Любопытство» сфотографировал загадочный тонкий листок

СЕГОДНЯ 19:30 2018-08-20T19:30:19+03:00

В НАСА уверяют что это объект имеет естественное происхождение. Уфологи не верят.

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Фото странного предмета марсианский робот «Любопытство» (Mars Science Laboratory Curiosity), он же марсианский ровер (NASA’s Curiosity Mars rover) сделал 13 августа 2018 года. В объектив его так называемой камеры на штанге (Mastcam: Right) попало нечто, напоминающее лист бумаги или фольги.

«Листок» заметно отличается от окружающей поверхности по фактуре и цвету. Что естественно удивляет. И наводит на размышления.

Этот снимок - с "листком" - марсоход сделал между 2143 и 2144 днем своего пребывания на Красной планете.

Уфологи без колебаний увязали бы находку с разумной деятельностью марсиан или пришельцев — живых или вымерших. Но в НАСА пресекли антинаучные спекуляции.

Ученые сначала заявили, что объект инородный — то есть, доставлен с Земли. Ему даже дали условное название «Pettegrove Point Foreign Object Debris» - PPFOD сокращенно. Мол, «листок» - это часть обшивки марсохода, которая отвалилась во время недавней бури, бушевавшей на соседней планете. Pettegrove Point — это место на хребте Веры Рубин (Vera Rubin Ridge) в котором сейчас находится марсоход. Словосочетание Foreign Object Debris отражает принадлежность к нему — к марсоходу, который, похоже, начал разваливаться на части..

Но спустя три дня в НАСА предложили другую версию. На сайте американского космического агентства появилось «обновление», в котором ученые назвали «листок» местным. Мол, он являет собой тонкую пластину марсианской породы. Вероятно, гематита. Сообщение об этом озаглавили «Ложная тревога! » (False Alarm !) - в том смысле, что зря переживали на счет марсохода: не разваливается он.

Мнение общественности по поводу новой версии разделилось. Одни считают, что «листок» и в самом деле может иметь естественное происхождение. И даже приводят в подтверждение фото, которое «Любопытство» сделал чуть раньше, но на том же хребте Веры Рубин. На снимке — нечто, напоминающее целый «блокнот» из тонких листков.

Может быть нынешний "листок" выпал вот из такого "блокнота", тоже сфотографированного на Марсе. Но чуть раньше.

Скептиков — особенно из числа виртуальных археологов — все же смущает противоестественный, очень искусственный, вид «листка». И быстрая реакция НАСА, которое обычно не замечает обнаруженные ими объекты. А тут вдруг агентство опередило всех. Словно бы от греха.

Может быть «листок» и марсианский, как убеждают в НАСА. Но сам ли по себе он появился? С трудом верится.