2018-08-20T19:30:19+03:00
Наука

Марсоход «Любопытство» сфотографировал загадочный тонкий листок

После трехдневных раздумий в НАСА признали объект, попавший в кадр, исконно марсианским
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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В НАСА уверяют что это объект имеет естественное происхождение. Уфологи не верят.В НАСА уверяют что это объект имеет естественное происхождение. Уфологи не верят.
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Фото странного предмета марсианский робот «Любопытство» (Mars Science Laboratory Curiosity), он же марсианский ровер (NASA’s Curiosity Mars rover) сделал 13 августа 2018 года. В объектив его так называемой камеры на штанге (Mastcam: Right) попало нечто, напоминающее лист бумаги или фольги.

«Листок» заметно отличается от окружающей поверхности по фактуре и цвету. Что естественно удивляет. И наводит на размышления.

Этот снимок - с "листком" - марсоход сделал между 2143 и 2144 днем своего пребывания на Красной планете.

Этот снимок - с "листком" - марсоход сделал между 2143 и 2144 днем своего пребывания на Красной планете.

Уфологи без колебаний увязали бы находку с разумной деятельностью марсиан или пришельцев — живых или вымерших. Но в НАСА пресекли антинаучные спекуляции.

Ученые сначала заявили, что объект инородный — то есть, доставлен с Земли. Ему даже дали условное название «Pettegrove Point Foreign Object Debris» - PPFOD сокращенно. Мол, «листок» - это часть обшивки марсохода, которая отвалилась во время недавней бури, бушевавшей на соседней планете. Pettegrove Point — это место на хребте Веры Рубин (Vera Rubin Ridge) в котором сейчас находится марсоход. Словосочетание Foreign Object Debris отражает принадлежность к нему — к марсоходу, который, похоже, начал разваливаться на части..

Но спустя три дня в НАСА предложили другую версию. На сайте американского космического агентства появилось «обновление», в котором ученые назвали «листок» местным. Мол, он являет собой тонкую пластину марсианской породы. Вероятно, гематита. Сообщение об этом озаглавили «Ложная тревога! » (False Alarm !) - в том смысле, что зря переживали на счет марсохода: не разваливается он.

Мнение общественности по поводу новой версии разделилось. Одни считают, что «листок» и в самом деле может иметь естественное происхождение. И даже приводят в подтверждение фото, которое «Любопытство» сделал чуть раньше, но на том же хребте Веры Рубин. На снимке — нечто, напоминающее целый «блокнот» из тонких листков.

Может быть нынешний "листок" выпал вот из такого "блокнота", тоже сфотографированного на Марсе. Но чуть раньше.

Может быть нынешний "листок" выпал вот из такого "блокнота", тоже сфотографированного на Марсе. Но чуть раньше.

Скептиков — особенно из числа виртуальных археологов — все же смущает противоестественный, очень искусственный, вид «листка». И быстрая реакция НАСА, которое обычно не замечает обнаруженные ими объекты. А тут вдруг агентство опередило всех. Словно бы от греха.

Может быть «листок» и марсианский, как убеждают в НАСА. Но сам ли по себе он появился? С трудом верится.

Еще один марсианский "листок": формат примерно А4.

Еще один марсианский "листок": формат примерно А4.

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