Боулинг для экскаватора

СЕГОДНЯ 08:00 2018-08-17T10:32:50+03:00

Мастер-класс от лучших нефтепроводчиков страны - вот что такое корпоративный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии», ежегодное мероприятие компании «Транснефть»

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От корпоративного - к международному

Конкурс «Лучший по профессии» проводится с 2001 года и уже стал традицией, символом постоянного роста квалификации работников нефтепроводной отрасли. Много лет «Транснефть» подтверждает статус высокотехнологичной современной компании, и задачи, которые ставит перед ней государство, могут решать только профессионалы высочайшего класса. Конкурс мастерства не просто помогает выявить самых лучших, но и стимулирует приобретать новые знания и навыки, побуждает делиться опытом с коллегами.

Эти идеи очень быстро получили признание у зарубежных коллег, поэтому «Лучший по профессии» сегодня обрел интернациональный статус. Теперь наравне с корпоративным конкурсом «Транснефти» раз в два года подобные соревнования проходят среди компаний, входящих в Международную ассоциацию транспортировщиков нефти.

Образцы для подражания

В этом году финал «Лучшего по профессии» проходил в Брянске, на базе одного из дочерних обществ компании - АО «Транснефть - Дружба». Чтобы попасть в число финалистов, работникам 115-тысячного коллектива «Транснефти» было нужно пройти два предварительных этапа - в разных регионах страны. В итоге на финал приехала настоящая рабочая элита компании - люди, чей уровень профессионального мастерства является образцовым в отрасли.

Это представители 13 основных рабочих профессий, каждая из которых по-своему уникальна и незаменима не только в трубопроводной отрасли, но и для топливно-энергетического комплекса страны в целом. Среди них такие привычные для всех профессии, как электрогазосварщик, слесарь и водитель, так и более специфические - оператор товарный, трубопроводчик линейный, оператор нефтепродуктоперекачивающей станции. Все они являются звеньями одной цепи в обеспечении бесперебойной перекачки нефти и нефтепродуктов.

Собрать за 260 минут

После торжественного старта конкурс распределился по различным полигонам и площадкам.

Первыми соревнуются слесари по ремонту технологического оборудования. В их ведении насосное оборудование перекачивающей станции, в том числе магистральные насосы, благодаря которым и ведется перекачка углеводородов по трубопроводной системе. Практическое задание в этой профессии - традиционно одно из самых трудоемких. Специалист должен за 260 минут (4,5 часа) произвести сборку магистрального насоса без установки крышки и торцевых уплотнений.

- Центровка ротора в корпусе насоса и подгонка зазоров в подшипнике скольжения - это самое сложное, - рассказывает Сергей Климов из АО «Транснефть - Дружба». - Она требует кропотливой работы, где малейшая неточность может привести к выходу оборудования из строя.

Сергей взял «золото», причем прошел практический конкурс с потрясающим результатом - собрал насос за 3 часа 5 минут, на 45 минут быстрее ближайшего соперника.

Делай то, что умеешь

Место работы трубопроводчика линейного - трасса трубопровода. Это самая универсальная профессия в отрасли: контроль оборудования, подготовка и ремонт, замена участков трубы.

По действующим регламентам на все ремонтные операции, связанные с остановкой перекачки, дается не более 72 часов, и сделать работу нужно не просто быстро, а качественно и точно в срок. Если в реальных условиях ошибся или не уложился в отведенный период, это чревато чрезвычайной ситуацией.

- Конкурс даже усложняет задачу, здесь все приходится делать быстрее, чем в реальности, при этом под пристальным контролем, - делится впечатлениями Андрей Тулубенский из АО «Транснефть - Север», ставший в итоге серебряным призером в своей категории. Он же раскрывает секрет своего успеха: главное - спокойно делать то, что умеешь.

Художники огня и металла

Некоторые сварочные операции настолько сложны, что делать эту ювелирную работу под силу лишь единицам. Недаром в трубопроводной среде хороший электрогазосварщик - на вес золота. Сварочный шов должен быть идеален. Многоуровневый контроль не позволяет ошибиться и на долю миллиметра.

- У каждого специалиста свой почерк, по которому его всегда можно отличить, - говорит главный сварщик ПАО «Транснефть» Олег Филиппов. - На конкурсе представлены лучшие профессионалы компании и одни из лучших в стране.

Дорога профессионала

Ни один даже самый подготовленный конкурсный полигон не сможет повторить те условия, в которых трудятся работники «Транснефти» на трассах: в Иркутской и Красноярской тайге, в горах Якутии и Приморья, в непроходимых болотах Заполярья. И везде требуется не просто отличное владение техникой, но и умение находить выход из самых сложных ситуаций. В этот раз транспортный цех компании традиционно представляли водители грузовых автомобилей и впервые - машинисты экскаватора.

Мчащиеся по пересеченной местности грузовики - захватывающее зрелище: «восьмерка», «змейка», глубокий ров, скорость, клубы пыли.

Кульминацией конкурса стали соревнования машинистов экскаватора. В программу, кроме привычной подготовки котлована и съезда-заезда на трал, вошли состязания по боулингу и художественному письму. Экскаваторщикам поставили задачу написать слово «нефть» прикрепленной к ковшу кистью по заданным параметрам.

- Такие необычные задания помогают еще больше сблизиться с машиной, лучше почувствовать ее, - объясняет победитель категории Дмитрий Синюков из АО «Транснефть - Дружба».

В конкурентной борьбе

Конкурс профессионального мастерства в этом году был полон сюрпризов и красивых побед. Слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, лаборанты химического анализа и операторы товарные, электромонтеры и охранники продемонстрировали свои самые лучшие навыки. И в очередной раз доказали, что даже самое высокотехнологичное производство нельзя представить без мастеров своего дела.

«Транснефть», отмечающая 25-летний юбилей, с самого начала своей деятельности делала ставку на подготовку и воспитание кадров, создавала условия, в которых работники могут накапливать и передавать опыт коллегам, новым поколениям трубопроводчиков. В компании всегда высоко ценились истинные профессионалы.

Конкурс «Лучший по профессии» еще раз показал, что разрыв между занявшими призовые места и остальными участниками был незначительным. Это подтверждает высокий уровень подготовки специалистов «Транснефти» и является ключевым условием для дальнейшего развития трубопроводной системы России и мира.

Автор фото: Анатолий МОРКОВКИН

Цифра

179 сотрудников из 20 дочерних предприятий ПАО «Транснефть» приняли участие в конкурсе «Лучший по профессии».

Мнения

Борис КОРОЛЬ, вице-президент ПАО «Транснефть»:

- Компания уделяет большое внимание подготовке кадров, и участники «Лучшего по профессии» являются вершиной этой сложной, ответственной работы. Такие специалисты - золотое звено всего общества, всех организаций системы «Транснефть».

Павел РЕВЕЛЬ-МУРОЗ, вице-президент ПАО «Транснефть»:

- В этом конкурсе нет проигравших. Здесь все победители, потому что здесь собрались лучшие кадры, которые приехали со всей страны, и все они достойны первых мест.

Елена ЩУРОВА, директор департамента управления персоналом ПАО «Транснефть»:

- Конкурс - отличный стимул для популяризации рабочих профессий и для того, чтобы мы могли позволить людям профессионально пообщаться и показать, кто на что способен.

Александр БОГОМАЗ, губернатор Брянской области:

- Мероприятие прошло на Брянской земле, и центр управления российской частью нефтепровода «Дружба» находится в Брянске. Предприятие является одним из главных налогоплательщиков региона.