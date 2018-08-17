СЕГОДНЯ 11:15 2018-08-17T11:39:04+03:00

Сближение Луны и четырех планет – Венеры, Юпитера, Марса и Сатурна, то есть малый парад планет, в августе 2018 года можно будет наблюдать на всей территории России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россияне смогут увидеть сближение нашей спутницы со всеми планетами Солнечной системы, кроме Меркурия. Рассказываем, где и как смотреть малый парад планет в августе 2018 года

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Для любителей острых астрономических ощущений в ближайшие дни будет происходить множество интересных событий. Луна будет встречаться со 6-ю планетами нашей Солнечной системы. На рандеву не попадает только Меркурий, который сейчас перемещается на дневном небе и разглядеть его можно будет лишь в конце августа в утренние часы.

Как наблюдать?

Сближение Луны и четырех планет – Венеры, Юпитера, Марса и Сатурна, то есть малый парад планет, в августе 2018 года можно будет наблюдать на всей территории России при условии ясного безоблачного неба. Время «Ч» наступит примерно через час после заката солнца. Смотреть надо на юг и юго-запад.

- Солнце заходит за горизонт на этой неделе около 20:00 мск и в вечерних сумерках, до 22:00 мск над юго-западным горизонтом видны два ярких светила – это планеты Венера и Юпитер, - сообщают специалисты Московского планетария. - На юге сияет Сатурн, а низко на юго-востоке – ярко оранжевый Марс. 14 августа Луна сблизилась с Венерой, 17 августа – соединится с Юпитером, 21-го августа пройдет вблизи Сатурна, а 23 августа недалеко от Марса.

Расписание сближений Луны в августе 2018 года:

14 августа – Луна проходит в 6° севернее Венеры (21:00 мск)

16 августа – Луна проходит в 7° севернее звезды Спика (альфа созвездия Дева) (01:00 мск)

17 августа – Луна проходит в 4° севернее Юпитера (16:00 мск)

19 августа – Луна проходит в 9° севернее звезды Антарес (альфа созвездия Скорпион) (15:00 мск)

21 августа – Луна проходит в 2° севернее Сатурна (13:00 мск)

23 августа – Луна проходит в 7° севернее Марса (17:00 мск)

27 августа – Луна проходит в 2° южнее Нептуна (15:00 мск)

31 августа – Луна проходит в 5° южнее Урана (09:00 мск)