Одноклассники покажут весь сезон чемпионата Италии по футболу

СЕГОДНЯ 12:25 2018-08-17T12:24:52+03:00

В соцсети можно будет увидеть видеотрансляции матчей Серии А

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Социальная сеть Одноклассники договорилась с компанией «Телеспорт» о бесплатных трансляциях матчей итальянской Серии А. В первом туре будут показаны пять матчей из 8 (без учета двух перенесенных игр), начиная со второго тура в ОК можно будет смотреть все игры чемпионата. Вести репортажи будут известные российские комментаторы: Владимир Стогниенко, Кирилл Дементьев, Алексей Андронов и другие.

ОК станут первой социальной сетью, которая покажет полный сезон чемпионата Италии по футболу. Трансляции будут доступны в группе телеканала «Сила» в ОК. Видеоплеер соцсети будет также размещен на других интернет-ресурсах.

Все матчи можно будет посмотреть бесплатно на любом устройстве: в веб-версии соцсети, в приложениях ОК на iOS и Android, а также на большом экране телевизора с технологией Smart TV или Android TV.

В первом туре Одноклассники покажут пять матчей, включая игру «Ювентуса» против «Кьево», в которой Криштиану Роналду дебютирует в Серии А. Помимо этого, в первом туре будут показаны матчи «Лацио» – «Наполи», «Торино» – «Рома», «Сассуоло» – «Интер», «Аталанта» – «Фрозиноне».

Матчи будут комментировать Владимир Стогниенко, Кирилл Дементьево, Алексей Андронов, Павел Занозин, Михаил Мельников, Артем Борисов, Денис Алхазов, Станислав Минин и Кирилл Дышловой. Также в роли эксперта дебютирует один из сильнейших российских футбольных аналитиков Вадим Лукомский.

Ранее ОК объявили о том, что совместно с «Телеспортом» будут второй сезон подряд показывать матчи чемпионата Испании по футболу. Первый сезон Ла Лиги собрал в ОК более 144 млн просмотров: 293 трансляции матчей посмотрели более 19 млн уникальных пользователей. В этом сезоне в соцсети также планируются трансляции и других крупных турниров по разным видам спорта.