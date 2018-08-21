На ценнике одна цена, а пробили за другую. Это правомерно?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-20T00:25:01+03:00

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По закону продавец должен предоставлять покупателю достоверную информацию о цене товара. Такая информация содержится на ценнике. Т.е. ценник – это своего рода оферта или проще говоря – официальное предложение на заключение сделки. Какая цена указана на ценнике, по такой цене и должны продать товар.

Если покупатель столкнулся с подобным, то нужно вернуться, зафиксировать на средства записи (фото, видео) и потребовать от продавца произвести возврат излишне уплаченных денежных средств.

Если возврата не происходит, то можно сообщить о случившемся в полицию и Роспотребнадзор по ст 14.7 и 14.8 КоАП РФ (обман потребителя и непредставление информации) а также в суд.