2018-08-20T00:25:01+03:00
Общество

На ценнике одна цена, а пробили за другую. Это правомерно?

Сегодня ваши знания прокачивает: Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Мацала Орест Александрович
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По закону продавец должен предоставлять покупателю достоверную информацию о цене товара. Такая информация содержится на ценнике. Т.е. ценник – это своего рода оферта или проще говоря – официальное предложение на заключение сделки. Какая цена указана на ценнике, по такой цене и должны продать товар.

Если покупатель столкнулся с подобным, то нужно вернуться, зафиксировать на средства записи (фото, видео) и потребовать от продавца произвести возврат излишне уплаченных денежных средств.

Если возврата не происходит, то можно сообщить о случившемся в полицию и Роспотребнадзор по ст 14.7 и 14.8 КоАП РФ (обман потребителя и непредставление информации) а также в суд.

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