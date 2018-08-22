2018-08-21T08:08:41+03:00
Общество

Взял кредит. Навязали страховку. Можно ли от нее отказаться?

Сегодня ваши знания прокачивает: Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Аптекина Виктория Анваровна
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Согласно Указанию Банка России №3854-У от 20.11.2015, при осуществлении добровольного страхования страховщик должен предусмотреть условие о возврате страхователю уплаченной страховой премии в порядке, установленном настоящим Указанием, в случае отказа страхователя от договора добровольного страхования в течение четырнадцати календарных дней со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая.

При этом возврат денег должен быть произведен в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления страхователя об отказе от договора добровольного страхования.

В случае пропуска данного «периода охлаждения» возврат страховой суммы возможен только за неиспользованный период и в том случае, если такое условие поименовано в договоре/условиях страхования.

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