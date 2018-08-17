Спасибо, «Зенит» что попал в историю, а не вляпался в нее

СЕГОДНЯ 13:40 2018-08-17T13:44:53+03:00

За что стоит благодарить Сергея Семака и его команду

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«Зенит» совершил почти невозможное. Проиграв в первом матче квалификации минскому «Динамо» - 0:4, команда Семака в ответной встрече размазала соперника по газону ровным слоем - 8:1. И важность этой победы даже не в том, что «Зенит» ушел от позора. Главный смысл реванша - память и надежда. Теперь мы каждый раз будем вспоминать этот потрясающий камбек, когда наши команды окажутся на грани катастрофы, и верить, что все еще возможно исправить.

Но чем конкретно войдет в историю матч «Зенит» - «Динамо» Минск? За что надо сказать спасибо команде Сергея Семака?

1. Отыграть в еврокубках поражение с разницей в четыре мяча - этой уже грандиозное событие! Подобное удавалось «Партизану» в далеком 1984 году, или «Реалу» в 1985-м. А последний пример - подвиг «Барселоны» в матче против «ПСЖ» в 2017-м году. Спасибо, «Зенит», что ты попал эту компанию победителей.

2. Для победы питерской команде понадобилось дополнительное время (основное закончилось со счетом 4:0). И никогда еще в истории еврокубков в экстратаймах не забивалось 5 голов! Просто звери!

3. Победу «Зенит» одержал, играя вдесятером. На 72-й минуте был удален Паредас. Почти час питерцы не просто сражались вменьшинстве, а атаковали, и забивали, и за это тоже спасибо.

4. 29 ударов нанес «Зенит» по воротам соперника! Это в три раза больше, чем в обычном матче. Спасибо, что шли вперед, не оглядываясь. И отдельное спасибо Артему Дзюбе - и за три забитых гола, и за львиный настрой на победу.

5. Победа, которая войдет в историю, была одержана при почти пустых трибунах: фанатам «Зенита» запретили вход на стадион из-за беспорядков, устроенных ими в прошлом сезоне. Но без поддержки команда не осталась. Играли на стадионе «Петровский», окруженном Невой, и болельщики зафрахтовали несколько теплоходов, чтобы подплыть вплотную к арене и песнями поддерживать свой «Зенит». Вот за то, что своих не бросали, - тоже спасибо.

СКАЗАНО

«Всех нас задели слова, что мы ползали на карачках»

Главный тренер «Зенита» ответил президенту Белоруссии.

Чтобы «Зенит» рассвирепел, нужно было задеть не только его футбольную честь, но и простое самолюбие. После того, как питерский клуб был разгромлен в Минске, президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил про «Зенит»: «Мы играли не с миллионерами, а с миллиардерами! Они с распальцовкой приехали. А в каком состоянии они были после игры? Некоторые игроки уже на четвереньках ходили».

Слова лидера Белоруссии в «Зените» запомнили. «Думаю, всех нас задели слова, что мы ползали на карачках. Конечно, это оказалось дополнительным стимулом для нашей игры. Спасибо большое, это всегда по-хорошему раззадоривает», - поблагодраил Лукашенко главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Ну а главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко на прощание все равно еще раз поддел питерский клуб. «У «Зенита» был единственный шанс продавить нас через центр, за счет подач на высокорослых игроков, штрафных… и «Газпрома», - сказал наставник минчан. Но что конкретно он имел ввиду, так и осталось тайной.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Норвегия и Шотландия ждут нас

В еврокубках у России остались все 6 стартовавших команд.

«Зенит» в последнем отборочном раунде Лиги Европы встретится с норвежским «Мольде».

«Уфа» на той же стадии сыграет с шотландским «Глазго Рейнджерс».

Вылетевший из Лиги чемпионов «Спартак» уже попал в групповую стадию Лиги Европы. Там же находится «Краснодар».

«Локомотив» и ЦСКА сразу попали в групповую стадию Лиги чемпионов.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Зенит разгромил минское Динамо, играя без зрителей.

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