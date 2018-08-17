Фотографы Испании, Египта и Бельгии присоединились к фотоконкурсу «Русская цивилизация»
В целом на сегодняшний день поступило уже более 3000 снимков от фотографов из 33 стран мира.
В самой популярной номинации «Уникальная природа» больше всего фотографий посвящено красоте Алтайского края и Крыма. На втором месте - номинация «Лица и поколения», здесь больше семейных портретов.
«Я впервые стала членом жюри международного фотоконкурса. Потрясающий опыт, полный новых впечатлений и эмоций. Прошло меньше трех недель, а работ так много. Все они разные, раскрывающие мою страну с самых неожиданных сторон. Поразительные виды самых удаленных уголков нашей Родины. Традиции и лица многонационального государства – всё это захватывает, переполняет гордостью. Каждый снимок – история. Каждый конкурсный день – открытие. Благодарна ФАДН России за такую важную возможность для нас всех», – подчеркнула член жюри, актриса и автор шоу «Уральские пельмени», общественный деятель Юлия Михалкова.
Фотографы Испании, Египта и Бельгии присоединились к фотоконкурсу «Русская цивилизация».
Напомним, что работы на фотоконкурс принимаются до 9 сентября 2018 года. Участвовать в нем могут как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет. Все работы загружаются самим участником в онлайн-режиме на сайт www.ruscivilization.ru.
Победителей определят экспертное жюри и зрительское голосование.
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