СЕГОДНЯ 13:55 2018-08-17T13:59:31+03:00

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В целом на сегодняшний день поступило уже более 3000 снимков от фотографов из 33 стран мира.

В самой популярной номинации «Уникальная природа» больше всего фотографий посвящено красоте Алтайского края и Крыма. На втором месте - номинация «Лица и поколения», здесь больше семейных портретов.

«Я впервые стала членом жюри международного фотоконкурса. Потрясающий опыт, полный новых впечатлений и эмоций. Прошло меньше трех недель, а работ так много. Все они разные, раскрывающие мою страну с самых неожиданных сторон. Поразительные виды самых удаленных уголков нашей Родины. Традиции и лица многонационального государства – всё это захватывает, переполняет гордостью. Каждый снимок – история. Каждый конкурсный день – открытие. Благодарна ФАДН России за такую важную возможность для нас всех», – подчеркнула член жюри, актриса и автор шоу «Уральские пельмени», общественный деятель Юлия Михалкова.

Фотографы Испании, Египта и Бельгии присоединились к фотоконкурсу «Русская цивилизация».

Напомним, что работы на фотоконкурс принимаются до 9 сентября 2018 года. Участвовать в нем могут как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет. Все работы загружаются самим участником в онлайн-режиме на сайт www.ruscivilization.ru.

Победителей определят экспертное жюри и зрительское голосование.