2018-08-17T14:29:10+03:00
Политика

Киев «ударил в спину» США

Американцы недовольны поставками украинских реактивных двигателей в Китай
Александр КОЦ@sashakots
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«Мотор Сич» в 2016 году заключила контракт с Китаем, по которому должна поставить в Поднебесную 250 реактивных двигателей для учебно-боевых самолетов JL-10«Мотор Сич» в 2016 году заключила контракт с Китаем, по которому должна поставить в Поднебесную 250 реактивных двигателей для учебно-боевых самолетов JL-10
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Удивительную коммерческую хватку продемонстрировали украинские оборонщики, умудрившись разозлить своих партнеров за океаном. Перекрыв по собственной воле огромный российский рынок и ликвидировав совместные проекты, Киев поставил свой ВПК перед незавидным выбором - сделать себе сеппуку сразу или умирать медленно. Большинство некогда легендарных предприятий скоропостижно скончались. Оставшиеся на плаву никакими моральными обязательствами себя не ограничивали.

К примеру, компания «Мотор Сич» в 2016 году заключила контракт с Китаем, по которому должна поставить в Поднебесную 250 реактивных двигателей для учебно-боевых самолетов JL-10 (на таких учатся садиться на авианосцы) на сумму $380 млн. 20 таких двигателей уже отправились в Пекин. Казалось бы, что тут такого - никаких санкций не нарушили, только бизнес. Но заокеанских партнеров Киева такой «казачья смекалка» не впечатлила.

- Украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и в то же время наносят удар в спину Военно-морским силам США, - возмутился бывший советник комитета сената СШАпо международным отношениям Уильям Триплетт, намекая на 250 миллионов долларов, которые заложены для незалежной в американском оборонном бюджете.

А некоторые эксперты и вовсе потребовали от Вашингтона надавить на Украину, чтобы та прекратила предательские поставки в Китай.

В Киеве искренне недоумевают - нас-то за що? В стране, где президент, отражая «российскую агрессию», лишь на четвертый год войны закрывает свою фабрику в Липецке, такое поведение американцев понять сложно. Это же бизнес, ничего личного.

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