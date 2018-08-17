Неравнодушных россиян приглашают взять на прогулку бездомных животных из приютов

СЕГОДНЯ 15:27 2018-08-17T16:34:39+03:00

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Тысячам бездомных животных нужна еда, кров, а главное - забота и любовь. И тогда собаки и кошки ответят на нее тысячекратной лаской и преданностью.

Подрить заботу бездомным животным может каждый - волонтеры Dadobro.com приглашают всех неравнодушных людей присоединиться к масштабной акции. Она пройдет 18 августа, во Всемирный день бездомных животных.

Волонтеры приедут в подшефные приюты для собак и кошек, привезут корма, купленные при содействии компаний-участников DaDobro, приведут в порядок вольеры и территории приютов, а также выгуляют их питомцев. Участниками «большой прогулки» станут, по меньшей мере, 2000 собак.

Добровольцы надеются в этот день не только подарить тепло и ласку муркам и барбосам, но и найти для них новых хозяев.

Акция охватит 13 городов России, а также пройдет в столице Казахстана, Астане. В Москве волонтеры отправят в приют «Красная сосна», где живут более 400 собак, и приют для кошек «Муркоша».

Лучший друг.Что лучше взять с собой на необитаемый остров? А что лучше взять с собой в пост-апокалиптическое будущее? Еду? Воду? Или лучшего друга? Dadobro.com ко Дню защиты бездомных животных

ВАЖНО

Как и где принять участие в акции

Всем координаторам просят писать в WhatsApp

Москва, «Красная сосна». Три группы волонтеров для выгула собак на время: 11.00-12.30, 12.30-14.00, 14.00-15.00. Координатор акции: Мария +7 916 325 45 78, вотсап.

При записи нужно обязательно уточнить, на какое время вы записываетесь.

«Муркоша». С 11.00-13.00 – одна группа. Координатор акции: Вера, +7 915 484 25 93, вотсап.

Время проведения акции в других городах уточняйте у координатора.

Псков – Организация помощи бездомным животным «Зоозащита», координатор Оксана Рябчуновская, вотсап +7 911 398 88 88.

Пермь – Приют «Матроскин», координатор Ольга Агапитова, вотсап +7 912 887 28 31.

Калининград – Приют для собак «Тимвилль», координатор Юрий Ломоносов, вотсап +7 909 781 81 38.

Екатеринбург – Фонд помощи бездомным животным, координатор Надежда Захарова, вотсап +7 982 691 16 01.

Вологда – «Вологодское общество защиты животных «Велес», координатор Наталья Потапова, вотсап +7 906 295 72 73.

Саратов – Приют для животных «Братья меньшие», Саратовская обл. Координатор Нина Гамаюнова, вотсап +7 903 475 89 98.

Томск – Приют для животных «Добрые руки, Томский район, координатор Александра Феотикстова, вотсап +7 961 737 76 40.

Владивосток – Фонд помощи бездомным животным «Умка», координатор Ольга Кудрявцева, вотсап +7 902 524 25 32.

Новосибирск – Городская Общественная организация «Защити Животных», координатор Оксана Лютова, вотсап +7 983 306 24 85.

Великий Новгород – Фонд помощи животным «Спасение», координатор Екатерина Забирова, вотсап +7 909 565 81 52.

Выборг – Приют для животных «Второй шанс», координатор Ирина Беляева, вотсап +7 960 277 75 67.

Санкт-Петербург – Приют для животных «Верность», координатор Оксана Сарга, вотсап +7 950 009 83 15.

Санкт-Петербург – Приют для кошек «Брошенный ангел», координатор Наталья Коваленко, вотсап +7 921 186 19 98.

Присоединяйтесь!

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