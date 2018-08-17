Москвичи отвоевывают места в столичных вузах

СЕГОДНЯ 15:20 2018-08-17T15:33:22+03:00

В среднем около десяти тысяч ребят из Сибири и Дальнего Востока в последние годы поступают в вузы Москвы и Питера Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Лет десять назад, когда Единый госэкзамен окончательно заменил выпускные и вступительные экзамены, образовательные чиновники гордо докладывали: столичные вузы стали доступны абитуриентам из регионов. Если в конце 90-х годов среди поступающих 75% были москвичи, а 25% – приезжие, то к 2010 году ситуация поменялась с точностью до наоборот – примерно четверть мест приходилось на ребят из столицы, а большую часть занимали первокурсники, для которых нужны были места в общежитии.

Ура, ЕГЭ заработал!

Но вдумчивые люди – правда, их было не много – уже тогда интересовались: а дальше-то что? Отток лучших ребят из регионов (а, понятно, что в московские вузы поступают наиболее сильные выпускники школ) ничего хорошего Орлу, Уссурийску или Магнитогорску не сулит. Мало кто, получив диплом, на малую родину возвращается.

- Идет вымывание молодой элиты, обескровливание регионов, - говорила на встрече у нас в редакции «КП» министр просвещения Ольга Васильева.

В среднем около десяти тысяч ребят из Сибири и Дальнего Востока в последние годы поступают в вузы Москвы и Питера. И не привяжешь же их за ногу к Владивостоку, Иркутску или Благовещенску.

- А ты слышал, что губернаторы специально дают команду занижать балл ЕГЭ лучшим ребятам, чтобы они не уезжали, а поступали в местные университеты? - на полном серьезе нашептывал мне знакомый.

Чушь это, конечно. Если какой-то регион провалится по ЕГЭ – результаты окажутся в среднем ниже, чем у соседей – ждите проверку Рособрнадзора. Единый госэкзамен тем и хорош, что он прозрачен и по результатам испытаний сразу же специалисты могут понять уровень образования что в области, что в городе, что в поселке. И, конечно, не ЕГЭ виновен в сложившейся ситуации.

Регионы и федеральная власть – и это правда – сегодня много делают для того, чтобы лучшие выпускники поступали дома. Система опорных и федеральных вузов – мощных, ориентированных на потребности региона – создана, развивается. Но не только в ней дело. Проблема в том, где работать выпускнику вуза, какие зарплаты предлагают предприятия, школы, больницы молодому специалисту?

Недавно на Байконуре разговорился с веснушчатым пареньком из боевого расчета, отвечающего за установку ракеты на стартовой позиции. На космодроме у него зарплата 38 тысяч, премии, плюс служебная двухкомнатная квартира. Хватает и ему, и жене, которой тоже работу предложили. А одногруппникам-инженерам, оставшимся в Оренбурге после окончания вуза, предлагают максимум 18 тысяч.

В развитие системы региональных вузов вложены за последние годы немалые деньги. Но работодатели – за исключением областей, которые можно по пальцам пересчитать, – не готовы предложить молодому конструктору, педагогу, экономисту, терапевту – достойную зарплату. Да и редко кто готов брать на работу ребят без опыта. Об этом мне недавно написал читатель из-под Санкт-Петербурга: «В университете требуют, чтобы сын все время тратил на учебу, потому что хотят подготовить сильного специалиста. В результате теоретическими знаниями у него голова забита, а практики – ноль. Мыкается уже почти год, найти работу по специальности не может».

С другой стороны, интересно, как на сложившуюся ситуацию отреагировала Москва. Конкуренция за места в столичных вузах? Отлично! Московские школьники, еще лет десять назад снисходительно обходившие стороной и всероссийскую, и международные олимпиады («Ой, время тратить, и так поступим!»), сегодня стали лидерами команд. В этом году ребята уже поставили рекорд. На международных предметных олимпиадах заработали девять золотых и четыре серебряные медали.

Москва не просто повышает качество школьного образования, а расширяет возможности учеников. Международная консалтинговая компания Bain&Company признала: столица России сегодня занимает первое место в мире по доступности образования, восьмое — по среднему уровню знаний, четвертое место — по количеству достижений учеников на международных олимпиадах.

Второе важное направление – профильная подготовка. Ребята идут в вузы уже понимая, какую специальность они выбрали, чем будут заниматься.

- Как только в Москве появились большие современные образовательные комплексы, появилась возможность открывать профильные инженерные, медицинские классы, - рассказала в эфире радио «КП» зам председателя городского экспертно-консультативного совета родительской общественности Москвы Елена Сидорина. - В этом году около десяти тысяч ребят сдавали предпрофессиональный экзамен. Некоторые вузы учитывали его, добавляя к результатам ЕГЭ еще до десяти баллов.

В итоге, доля москвичей в столичных вузах снова увеличивается. Причем, на тех специальностях, которые прежде были не в моде (долго считалось, что лучше учиться на экономистов и юристов), но очень важных для развития страны.

Например, в этом году 38% зачисленных на бюджет в медицинский университет имени Пирогова - москвичи. В медицинский университет имени Сеченова – 44 %, в Бауманку – 47%, в Технический университет гражданской авиации – 55%, в Автомобильно-дорожный – 64%, в МИРЭА – 42%.

Что остается регионам? Развивать свои вузы, связку – университет-школа, готовя абитуриентов для себя. Ну и давно пора в этот процесс включаться местным работодателям, разрабатывая программы поддержки молодых специалистов, предлагая нормальные зарплаты и социальный пакет. Ничего страшного в конкуренции с Москвой нет.

В Европе, в США вполне нормально, когда сильный выпускник из Нью-Йорка или Вашингтона, Парижа или Мадрида поступает в вуз где-то в условной глубинке. Потому что сильные вузы совершенно не обязательно располагаются в крупных городах (даже обычно наоборот). Может быть, в скором времени и у нас москвичи отправятся учиться в Рязань. А потом будут оставаться там работать. Жизнь в Рязани дешевле. Зато там сильные университеты и современное производство развивается.

Количество выпускников школ Москвы от общего числа зачисленных на бюджет по очной форме обучения (в %)

Количество выпускников школ Москвы от общего числа зачисленных на бюджет по очной форме обучения (в %)

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