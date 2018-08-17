Мировые рекорды Медведевой и Загитовой обнулили

СЕГОДНЯ 15:44 2018-08-17T16:00:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Фигуристы совершили в своем мире очередную революцию. С нового сезона судьи будут по-другому оценивать выступления спортсменов. Если раньше арбитры могли поставить от «-3» до «+3» за каждый элемент, то теперь шкала оценок раздвинулась с «-5» до «+5». Помимо прочего, это значит, что все мировые рекорды в фигурном катании, установленные до этого, обнуляются. Наступают новая эпоха с новыми баллами.

А мировых рекордов у России было немало. Алина Загитова обладала лучшим достижением в женской короткой программе (82,92), у Евгении Медведевой был лучший в мире результат в произвольной программе (160,46), и по итоговому баллу (241,31), Татьяна Волосожар и Максим Траньков были обладателями мирового рекорда в короткой программе спортивных пар. Теперь все это ушло в историю.

Впрочем, сами спортсмены не очень то расстроились. «Нам за рекорды никто не платит, как в легкой атлетике, это личные достижения, - заметил по этому поводу Максим Траньков. - Для меня наши с Таней Волосожар рекорды всегда были личными достижениями. Всегда хотелось улучшить свой личный результат, а не набрать больше, чем остальные».

Конечно, мировые рекорды в фигурном катании - вещь условная. Это не легкая атлетика, где важны сантиметры и доли секунды. В фигурном катании намного больше ценятся титулы чемпионов мира и Олимпиад, а сумма баллов частенько зависела от состава судейской бригады на то или иное соревнование. Но все равно лишится в один момент всех рекордов - обидно.

А у болельщиков фигурного катания теперь появились опасения, что у судей отныне будет больше возможностей влиять на итоговый результат. Теперь очень много зависит от их настроения, от оценок «нравится - не нравится» в отношении отдельных спортсменов. А впервые понять, что и как изменилось, российским поклонникам фигурного катания можно будет 9 сентября. В этот день состоятся контрольные прокаты российских фигуристов, и в частности впервые перед публикой после переезда в Канаду покажется Евгения Медведева.