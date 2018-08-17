2018-08-17T17:07:09+03:00
Общество

Аэрофлот получил еще два российских самолета Sukhoi Superjet 100

Парк авиакомпании этого типа вырос до 47 лайнеров
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Компания Аэрофлот получила сразу два самолета Sukhoi Superjet100 (SSJ100). Теперь парк компании насчитывает сорок семь отечественных ближнемагистральных пассажирских лайнеров данного типа.

Сорок шестому лайнеру SSJ100 присвоили бортовой номер RA-89114 и имя советского лётчика-испытателя, Героя Советского Союза Валерия Павловича Чкалова. Сорок седьмому самолету SSJ100 присвоили бортовой номер RA-89109 и имя русского живописца, художника-баталиста Василия Васильевича Верещагина.

Напомним, Валерий Чкалов – легендарный командир экипажа, совершившего в 1937 году беспересадочный полет через северный полюс из Москвы в Ванкувер (штат Вашингтон). Валерий Чкалов владел техникой пилотирования 30 типов самолетов. За создание лучших самолетов-истребителей вместе авиаконструктором Николаем Поликарповым был награжден орденом Ленина.

А имя художника Василия Верещагина неотделимо связано с историей воинской доблести русских солдат. Картины Верещагина стали летописью военных походов российского войска во второй половине XIX века. Множество произведений художника были посвящены жизни на Ближнем Востоке и в Азии – Туркестанская серия, Индийская серия, Балканская серия, Палестинская серия и Японская серия, посвященная русско-японской войне.

Обратим внимание, что российские авиалайнеры Sukhoi Superjet 100, эксплуатируемые в авиакомпании, имеют двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне класса бизнес и 75 в салоне эконом. Новые SSJ100 начнут выполнять рейсы по маршрутной сети уже в ближайшие недели.

«Аэрофлот как национальный перевозчик понимает всю важность поддержки отечественного производителя авиационной техники и поэтому на сегодняшний день является крупнейшим эксплуатантом Sukhoi Superjet 100, - пояснили в пресс-службе авиакомпании. - В ближайшее время авиакомпания пополнит свой самолетный парк ещё тремя новыми SSJ100, таким образом, общее число отечественных современных авиалайнеров в парке Аэрофлота достигнет пятидесяти.»

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