Аэрофлот получил еще два российских самолета Sukhoi Superjet 100
Компания Аэрофлот получила сразу два самолета Sukhoi Superjet100 (SSJ100). Теперь парк компании насчитывает сорок семь отечественных ближнемагистральных пассажирских лайнеров данного типа.
Сорок шестому лайнеру SSJ100 присвоили бортовой номер RA-89114 и имя советского лётчика-испытателя, Героя Советского Союза Валерия Павловича Чкалова. Сорок седьмому самолету SSJ100 присвоили бортовой номер RA-89109 и имя русского живописца, художника-баталиста Василия Васильевича Верещагина.
Напомним, Валерий Чкалов – легендарный командир экипажа, совершившего в 1937 году беспересадочный полет через северный полюс из Москвы в Ванкувер (штат Вашингтон). Валерий Чкалов владел техникой пилотирования 30 типов самолетов. За создание лучших самолетов-истребителей вместе авиаконструктором Николаем Поликарповым был награжден орденом Ленина.
А имя художника Василия Верещагина неотделимо связано с историей воинской доблести русских солдат. Картины Верещагина стали летописью военных походов российского войска во второй половине XIX века. Множество произведений художника были посвящены жизни на Ближнем Востоке и в Азии – Туркестанская серия, Индийская серия, Балканская серия, Палестинская серия и Японская серия, посвященная русско-японской войне.
Обратим внимание, что российские авиалайнеры Sukhoi Superjet 100, эксплуатируемые в авиакомпании, имеют двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне класса бизнес и 75 в салоне эконом. Новые SSJ100 начнут выполнять рейсы по маршрутной сети уже в ближайшие недели.
«Аэрофлот как национальный перевозчик понимает всю важность поддержки отечественного производителя авиационной техники и поэтому на сегодняшний день является крупнейшим эксплуатантом Sukhoi Superjet 100, - пояснили в пресс-службе авиакомпании. - В ближайшее время авиакомпания пополнит свой самолетный парк ещё тремя новыми SSJ100, таким образом, общее число отечественных современных авиалайнеров в парке Аэрофлота достигнет пятидесяти.»