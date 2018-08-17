Акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция» пройдет в Тюменской области

СЕГОДНЯ 18:00 2018-08-17T18:05:02+03:00

С 21 по 24 августа в Тюмени, Ишиме, Тобольске и Ялуторовске можно будет сдать бесплатный и анонимный тест на ВИЧ-инфекцию в мобильных пунктах. А также к акции присоединится Ямало-Ненецкий автономный округ

Изменить размер текста: A A

Тюменская область станет 15 регионом, который примет эстафету III Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Акция направлена на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию. Открытие акции, проводимой совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), состоялось на Камчатке и завершится акция в Калининграде. Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов Российской Федерации, охватив 120 городов.

С 21 по 24 августа в городах Тюменской области специалисты ГБУЗ Тюменской области «Центр профилактики и борьбы со СПИД» в МПТ будут проводить экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, где любой желающий сможет бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус и получить необходимую консультацию.

Визуальными ориентирами МПТ для жителей городов края станут белые брендированные автомобили с широкой красной лентой на бортах, символизирующей дорогу, объединяющую российские регионы, принимающие участие в тестировании на ВИЧ-инфекцию. МПТ будут останавливаться в оживленных местах: парках, парковках возле торговых центров, культурно-досуговых учреждений.

С целью повышения охвата населения профилактическими мероприятиями по тестированию на ВИЧ на территории Арктического региона, специалисты ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД», по собственной инициативе поддержавшие III Всероссийскую акцию Министерства здравоохранения Российской Федерации, 22 августа в торжественной обстановке примут эстафету у Тюменской области и направятся в город Ноябрьск, где будет дан старт окружного этапа акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» на территории автономного округа.

Специалисты проследуют через города: Муравленко, Губкинский, Тарко-Сале, Новый Уренгой, Надым, поселки Коротчаево, Пангоды. Массовое тестирование на ВИЧ будет организовано совместными усилиями специалистов окружного центра СПИД и сотрудников местных медицинских учреждений на базе многофункциональных центров в специальных автомобилях возле торговых центров и рынков, а также в медицинских учреждениях.

24 августа по итогам проведенной в Тюменской области акции по бесплатному анонимному экспресс - тестированию на ВИЧ-инфекцию, состоится торжественное мероприятие, где будут озвучены результаты тестирования в городах края. Торжественное мероприятие пройдет по адресу: г.Тюмень, ул.Республики, д.129(площадь400-летия Тюмени), с10:00 до12:00

Где и когда сдать тест на ВИЧ в городах Тюменской области:

• г. Ишим – 21 августа

Место проведения: г. Ишим, ул. Карла Маркса, д. 36 (Площадка у Ишимского городского культурного центра).

Время: 10:00 – 16:00

• г. Тюмень – 22-23 августа

22 августа

Место проведения: г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 20 (Цветной бульвар).

Время: 10:00 – 18:00

23 июля

Место проведения: г. Тюмень, ул. Дмитрия Менделеева, д. 1 (территория парковки у входа вТРЦ "Кристалл").

Время: 10:00 – 18:00

• г. Тобольск – 22 августа

Место проведения: г. Тобольск, ул. 6-й микрорайон, д. 52 (площадка у ДК «Синтез»).

Время: 10:00 – 16:00

• г. Ялуторовск – 23 августа

Место проведения: г. Ялуторовск, ул.Ленина, д. 23 (Площадь Победы).

Время: 11:00 – 17:00

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.