2018-08-17T19:14:00+03:00
Телевизор

В Ленинграде приводнился самолет: как это было

55 лет назад это назвали русским чудом. Впервые на ТВ расскажут ранее неизвестные подробности происшествия
Антонина ВЕТКИНА
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Экипаж пошел на отчаянный шаг, решив попытаться сесть на воду. В Неву. Фото: Телеканал "Мир"Экипаж пошел на отчаянный шаг, решив попытаться сесть на воду. В Неву. Фото: Телеканал "Мир"
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21 августа 1963 года из Таллина в Москву вылетел Ту-124. На борту было 45 пассажиров и 7 членов экипажа. Сразу после взлета обнаружилось, что переднее шасси не складывается. В Таллине был туман, диспетчеры направили лайнер в Ленинград для аварийной посадки. Ту-124 кружил над северной столицей, вырабатывая топливо. И тут глохнет сначала левый, а потом и правый двигатель. Дотянуть до посадочной полосы было уже невозможно. Казалось бы, трагедия была неминуема. Люди прощались с жизнью. Экипаж пошел на отчаянный шаг, решив попытаться сесть на воду. В Неву. И случилось чудо: никто не пострадал. История знает считанные разы удачных приводнений пассажирских лайнеров. Одно из них произошло в Ленинграде.

Информация ЧП была засекречена. Фото: Телеканал "Мир"

Информация ЧП была засекречена. Фото: Телеканал "Мир"

Информация ЧП была засекречена. У очевидцев, которые случайно оказались рядом с фотоаппаратами в руках, изымали и засвечивали пленку. Лишь через 55 лет авторам документального фильма удалось получить доступ к архивам.

- Эти документы – протоколы заседаний Коллегии Главного управления гражданского воздушного флота при Совете Министров – наш эксклюзив, - рассказали «КП» на телеканале «Мир». - Авторам документального фильма удалось в мельчайших подробностях воссоздать события того дня и сделать фильм исторически достоверным. Журналисты взяли интервью у десятков очевидцев и родственников экипажа. А съемки реконструкции полета проходили в Академии гражданской авиации, где специально для телеканала был максимально точно воссоздан салон самолета ТУ-124.

Через 55 лет авторам документального фильма удалось получить доступ к архивам. Фото: Телеканал "Мир"

Через 55 лет авторам документального фильма удалось получить доступ к архивам. Фото: Телеканал "Мир"

«Иду на Неву», документальный фильм. Телеканал «Мир». Суббота, 18 августа, 10.15.

КАК ЭТО БЫЛО

Ровно полвека назад произошло невероятное: падающий Ту-124 посадили на Неву прямо в центре Ленинграда

За минувшие полвека об этом подвиге писалось немало. Автор этого материала опубликовал фотографию того самолета на месте приводнения. Она обошла полмира, а наши телевизионщики (после аналогичной посадки «боинга» на Гудзон в Нью-Йорке) не без гордости за отечество говорили: «А у нас такое случилось, еще когда капитан «боинга» школьником был…»

Но почему-то они не сообщали самое главное: в эпизоде с американским самолетом из 150 человек пострадали 78. В нашем случае не пострадал никто! Ни пассажиры, ни члены экипажа. И уже одно это говорит о мастерстве и мужестве российских летчиков. Ведь посадить почти сорокатонную машину на воду, согласитесь, не каждому дано (подробности)

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