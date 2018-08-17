2018-08-17T19:40:20+03:00
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В Москве открылась персональная выставка фотографий Николая Драчинского

Посетить выставку и ознакомиться с уникальным стилем мультиконтура можно в Музее Москвы с 17 августа по 30 сентября
Алексей САМУСЬКОВ
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Николай Иванович Драчинский.Николай Иванович Драчинский.
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Мультиконтур – техника получения цветного фотографического изображения, созданная Николаем Драчинским (1917-1978) в 1970-х годах в Москве. Сложнейшие многослойные эксперименты с пленками и фотобумагой, предвосхищающие работы в современных цифровых фотографических редакторах, Драчинский проводил в Москве. Она была и главной темой его фотографических опытов.

В цветных «мультиконтурах» Драчинского соединились праздничность цветов, бунтарских, наперекор серым будням, с необычными коллажами сюжетов, в которых балерина совершает полет на фоне Большого театра, а знаменитые здания выстраиваются в новый, возникший по воле автора, пейзаж.

Сегодня эта техника привлекает художников и дизайнеров своей множественностью вариантов изображения и цветовых решений. Для фотографов мультиконтур – не что иное, как расширение границ фотографии. Для зрителей – встреча с Москвой в необыкновенном ракурсе и знакомство с автором, чье имя было незаслуженно забыто на сорок лет.

Справка "КП":

Николай Иванович Драчинский родился в 1917 году в селе Сафоново Николаевской области, начал работать в шахте (Кривой Рог), учился на рабфаке и в Горном институте. Был активным участником «Живой газеты» - придумывал темы, писал тексты.

В 1938 году по мобилизации ЦК ВЛКСМ направлен на Дальний Восток, и с этого времени работает в советской печати:

1938-1942 - ответственный редактор газеты «Тихоокеанский комсомолец», зав.отделением ТАСС, Хабаровск,

1942-1954 - военный корреспондент, литсотрудник, заведующий отделом иллюстраций, специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда», Москва,

1954-1960 - редактор иностранного отдела, член редколлегии журнала «Огонек». В журнале печатаются его литературные репортажи с документальными фотографиями из Египта, Сирии, Иордании, Китая, Индонезии,

1960-1965 - ответственный секретарь газеты «Известия».

1965-1969 - директор творческого фотообъединения «Орбита» Союза журналистов СССР; директор фотовыставки «50 лет Советского государства», которая экспонировались в ФРГ и Австрии, член организационного комитета выставки Интерпресс-фото-66 в Москве (председатель национального комитета выставки – Борис Бурков),

1969 – 1976 – работает в Агентстве печати «Новости» (АПН) в должности Исполнительного директора выставки «СССР – страна и люди в художественных фотографиях» в США, 1970.

1976 – дирекция фотографических выставок АПН была передана Агентству ТАСС с переводом сотрудников во вновь образованное подразделение в Фотохронике ТАСС (ГРФИ ТАСС)

1976-1978 – Николай Иванович Драчинский работал дома, занимаясь экспериментальной технологией получения цветного фотографического изображения, названной им «мультиконтур»

1978 – Умер и похоронен в Москве

Награжден Орденом Трудового Красного Знамени и медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За трудовую доблесть».

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