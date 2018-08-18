Анна Котова-Дерябина: сериале про футбол хотелось сыграть, как в «Служебном романе»

СЕГОДНЯ 01:11 2018-08-17T20:40:19+03:00

Благодаря Анне мы узнаем, что у нашей сборной не только игроки классные, но и врачи симпатичные. Фото: канал СТС

Популярная актриса рассказала о том, как снималась в роли врача сборной России по футболу

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Гример Лида в «Оттепели», мажорка Вика в «Полицейском с Рублевки», медсестра Лена в «Аритмии» - где бы ни появлялась яркая блондинка Анна Котова-Дерябина (с недавних пор актриса добавила фамилию мужа к собственной), зритель обращает на нее внимание. Волевые героини у актрисы получаются лучше всего. А вот в сериале «Большая игра», который скоро выйдет на СТС, Анне выпала роль врача сборной России по футболу. Только ее Наташа, прекрасно знакомая с анатомией, совершенно не понимает, как устроена личная жизнь и почему любовь не приходит так же быстро, как игровой результат.

- Наташа работает в штабе сборной, взаимодействует с тренером и игроками, - рассказывает Анна. - Но этот сериал не только про футбол. Когда мы участвовали в пробах с Димой Колчиным, то пробовали оттолкнуться от таких кинопар, как, например, в «Служебном романе». Оба - состоявшиеся в профессии люди, но в личной жизни абсолютные профаны..

- Находиться в сугубо мужском коллективе сложно?

- Это же футбол, что делать?! Моя Наташа держится хорошо, четко, не подкопаешься. Она помешана на работе, наверняка была старостой класса и отличницей. Зато в личной жизни совершенно не понимает, как и что в ней строится.

- В жизни вы такая же? Комплекс отличницы есть?

- Иногда да. Мне всегда кажется, что можно сыграть лучше. С одной стороны, порой это мешает. Кажется, будто что-то все время недоделано. Но, с другой стороны, с годами я научилась договариваться с собой - если считаешь, что недоделала, пойди и доделай как надо. Наверное, это мужской подход, ведь эмоции у мужчин не доминируют.

- Вряд ли вы когда-то играли в футбол, но спортом ведь наверняка занимались...

- По-девчачьи. Гимнастикой немного, но потом закончила, потому что была не очень гибкой. Занималась бальными танцами. Но большую часть занималась творчеством - пела в ансамбле.

- Ваш муж Иван Дерябин - музыкант. Говорят, представителям творческих профессий тяжело жить друг с другом - конкуренция, амбиции...

- У нас нет соревнования. По молодости я думала, что надо быть первой, быстрее и сильнее. Но со временем поняла, что внутри семьи это неприемлемо.

- На что бы вы не пошли даже за большие деньги?

- Думаю, не стала бы играть человека нетрадиционной ориентации. Я как актриса всегда стараюсь вжиться в героиню, понять ее. В этом случае, боюсь, у меня просто не получится.

- Вы как-то сказали, что в детстве были нытиком. А сейчас?

- Только святые люди могут довольствоваться тем, что у них есть. Я не такая. Естественно, существует внутреннее недовольство обстоятельствами жизни. У кого этого нет? Но я учусь справляться с этим. В такие моменты надо вспоминать, что Бога есть за что благодарить. Ты жив, здоров, у тебя есть кров и пища. И зачем жаловаться?

О ЧЕМ ФИЛЬМ

Повар воинской части Дима Попов (звезда КВН Дмитрий Колчин) неожиданно назначается тренером сборной России по футболу. Он начинает готовить команду к чемпионату мира и ухаживать за врачом сборной Наташей...

СТС. «Большая игра». С 27 августа по будням, 20.00.